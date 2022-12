Nesta segunda-feira (26), a passagem de uma frente fria pela costa do Sul, combinada com a circulação dos ventos, favorece o aumento da chuva na região serrana do Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e do Paraná.

Nestas áreas, segundo a previsão do tempo para hoje, algumas aberturas de sol devem ocorrer pela manhã, mas com aumento de chuva já no começo da tarde. As pancadas de chuva podem vir fortes, com direito a raios e rajadas de vento, inclusive nas capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

No Sudeste, a combinação de calor, umidade e a circulação dos ventos ainda favorece o aumento das nuvens de chuva em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Dia abafado, mas com a expectativa de aumento das instabilidades e pancadas de chuva intercalando períodos de sol. No litoral norte fluminense, em Vitória e Linhares (ES), a chuva, a saber, é mais isolada e pontual. Por outro lado, o sol volta aparecer mais no norte mineiro, onde as pancadas se concentram mais à tarde.

Para o Centro-Oeste, a previsão do tempo para hoje destaca que toda essa circulação de ventos e a umidade presente na atmosfera ainda provocam pancadas mais fortes entre o leste e norte de Mato Grosso, centro-norte de Goiás e no Distrito Federal. Dessa forma, ainda ocorrem boas aberturas de sol e a sensação nessas áreas é de abafamento do longo desta segunda-feira (16). Bastante sol durante o dia e chuva concentrada, entretanto, mais entre tarde e noite em Mato Grosso do Sul.

Pancadas de chuva no Nordeste e no Norte

O interior do Nordeste continua com tempo mais instável, com sol e pancadas de chuva forte. Risco de raios e trovoadas nas capitais São Luís, Teresina e Salvador. As pancadas ocorrem mais entre tarde e noite, mas podem vir acompanhadas por rajadas de vento. Na costa leste da região, dia de sol e bastante calor, com temperaturas bem altas à tarde, chuva isolada e passageira.

A Região Norte segue abafada. As temperaturas passam de 30 graus Celsius em pontos da região, conforme avisa a Climatempo em sua previsão do tempo para hoje. Segunda-feira de sol, com bastante variação de nuvens e chuva desde cedo no Acre, leste do Amazonas, região de Manaus, sul do Pará e Tocantins. Contudo, risco de temporais à tarde nessas áreas. Pancadas de chuva nas demais faixas da região, intercalando períodos de melhoria e bastante sol entre manhã e tarde.