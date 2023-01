Com objetivo de incentivar a prática esportiva em Vilhena a Academia Champions Clube abre entre os dias 09 a 23 de janeiro inscrições para participação no projeto social “Treinando Campeões” que oferece aulas de karatê gratuitamente.

Para participar do projeto os alunos precisam ter entre 7 a 17 anos, e as aulas acontecem na Academia Champions Clube que fica localizada na Avenida Melvin Jones, nº1177, bairro Cristo Rei. As aulas serão ministradas no período da manhã e tarde.

As inscrições podem ser feitas na academia no horário entre às 16h às 18h. Para fazer inscrição basta levar a seguinte documentação: aluno — Certidão de nascimento, comprovante de endereço e comprovante do Número de Identificação Social (Nis), SUS; Pais/responsável — RG, CPF ou Carteira de Habilitação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98413-6988.

O projeto conta com a parceria e apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Vilhena.