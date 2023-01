Um policial militar foi socorrido ao Hospital Municipal Pedro Grangeiro Xavier, após ter entrado em luta corporal com a esposa e com a sogra, em Colorado do Oeste.

Contudo, mãe e filha também foram levadas para a unidade de saúde com ferimentos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o fato foi narrado pelos envolvidos a guarnição que atendeu a ocorrência.

Segundo relato dos envolvidos, a família estava em uma festa de aniversário em uma propriedade rural e por volta das 15h30, o policial foi para casa de seu pai onde fica suas vestes de trabalho.

Algum tempo depois a esposa foi para casa e ao chegar encontrou sua filha colocando fogo nas roupas do padastro, não sabendo os motivos, ela foi atrás do marido para saber o que tinha acontecido e ao chegar no local começaram a discutir e entraram em luta corporal.

Durante a briga entre marido, esposa e sogra, o policial foi atingido com golpes de faca, ele conseguiu pegar a arma e enquadrou a esposa e a sogra, trancou as duas dentro da casa até a chegada da guarnição que o levou para o hospital, em seguida mãe e filha também foram levadas para a unidade de saúde com ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil, que deverá desvendar o que realmente aconteceu.