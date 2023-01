A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia (União Brasil) dá a partida de sua segunda metade do mandato com orçamento aberto para começar a trabalhar já em janeiro, e destacando que o resgate da importância do turismo, com a realização de eventos, foi um dos destaques da primeira parte da gestão.

Nesta semana ela recebeu a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que falou sobre os planos e metas de seu governo.

Segundo a prefeita, o primeiro biênio foi marcado por muito trabalho e semeando projetos e proposituras que começarão a dar frutos agora. “A partir de fevereiro vamos começar inaugurações de empreendimentos que foram sendo implementados por nossa gestão, graças ao apoio de deputados estaduais e federais, além do nosso governador Marcos Rocha, um grande parceiro de Pimenteiras do Oeste”, declarou. Ela não detalhou quais são essas obras, mas afirma que são melhorias significativas para vários setores da administração local.

A prefeita afirmou que entre as realizações do mandato o resgate do turismo é o ponto alto. “Realizamos grandes eventos, como torneio de pesca e a retomada do Festival de Praia depois de cinco anos de ausência do evento, e hoje Pimenteiras voltou a ser uma referência no turismo regional e estadual”, destacou.

Sobre o festival, ela diz com orgulho que a retomada do evento foi um grande desafio, “porém superado graças a união entre os poderes municipais e a população, proporcionando uma grande festa, com milhares de turistas na cidade, sem registro de incidentes ou ocorrências graves”, declarou.

Para este ano o calendário de eventos já está elaborado, e a partir de fevereiro será divulgada a agenda, com a garantia da manutenção do torneio de pesca e do Festival de Praia, “de forma ainda melhor”, e outras realizações.

Valéria também informou que obras como a drenagem da Avenida Bolívia, no conjunto habitacional da cidade, serão iniciadas este ano, com boa parte delas sendo executada, incluindo na ação a construção de mais de três quilômetros de asfalto, em parceria com o governo do Estado.

Para outros setores da cidade há projeto em andamento junto ao governo estadual que resultará em mais seis quilômetros de pavimentação urbana, “o que irá melhorar muito a infraestrutura de nossa cidade”.

Sobre a relação política com a Câmara de Vereadores, a prefeita ressalta que foi estabelecida uma relação de parceria, e que a questão da CPI instaurada contra ela, “onde ficou esclarecido que não havia nenhuma irregularidade em nossa gestão”, foi algo que não partiu dos vereadores, mas sim de grupos políticos da cidade que se mostraram inconformados com sua maneira de administrar.

“No passado havia um hábito de se promover arranjos e jeitinhos entre o Poder Público e algumas pessoas, mas em minha gestão isso não existe, e por isso teve gente que se sentiu incomodada. Mas o caso não abalou a relação entre os Poderes, e trabalhamos em parceria pelo bem do Município”, garantiu.

A prefeita também fez questão de revelar que a valorização do funcionalismo é uma prioridade de sua gestão, e disse que além da elevação do auxílio-alimentação, que passou de R$ 600,00 para R$ 800,00, e da equiparação a todos os motoristas com gratificação de R$ 400,00 – “algo que só era concedido ao pessoal da saúde” – este ano está sendo estudada a possibilidade de aumento salarial para todos. “Estamos fazendo estudos neste sentido, e há muito otimismo por parte de nossa equipe de que conseguiremos alcançar essa meta”, pontuou Valéria.

Finalizando, a prefeita deixou uma mensagem de otimismo e confiança ao povo de Pimenteiras, afirmando que “trabalho, dedicação, união e transparência continuarão sendo as balizas de sua administração, focada sempre no desenvolvimento e progresso da cidade”.