Ao longo dos anos tenho aprendido muitas lições profissionais. Os acertos têm sido maiores dos que os erros.

Também tenho aprendido observando o trabalho desenvolvido pelos gestores de nossas organizações. Ser flexível nas decisões é necessário, porém ser omisso constitui uma deficiência gerencial.

É muito comum a ausência da definição mensal das prioridades empresariais. A diretoria sabe quais são, no início de cada mês, porém elas não são compartilhadas com os colaboradores. Se elas não forem definidas e divulgadas internamente, seus funcionários estarão trabalhando sem uma bússola, sem um norte pré-determinado. Querer cobrar resultados da equipe, sem a definição prévia de prioridades, é uma incoerência.

A seguir, listo abaixo uma série de questionamentos operacionais, administrativos e financeiros, presentes em nossas organizações. É impossível fazer uma boa gestão sem a definição antecipada das prioridades de sua firma.

Experimente pedir aos gerentes e supervisores que respondam às perguntas abaixo. Continuando, compare as respostas recebidas com a expectativa dos diretores e você ficará surpreso!

1.-Resultados: A prioridades de sua empresa é “Vender” ou “Lucrar”? Reduzir as “Despesas” ou aumentar os “Lucros”? Manter a “Solidez Financeira” ou “Remunerar o Investimento” feito?

2.-Indicadores Gerenciais: Índice de “Lucratividade” ou índice de “Endividamento”? Reduzir os “Custos” de produção ou as “Despesas” operacionais? Mais prioritário é aumentar o “Capital de Giro” próprio ou a “Participação” percentual no mercado?

3.-Finanças: A prioridade da diretoria são “Vendas Físicas”, “Monetárias” ou “Preços Médios”? O crescimento das “Receitas” ou a diminuição dos “Gastos”? Sua política de “Vendas a Prazo” é saudável e sua inadimplência é “Compatível” com o mercado?

4.-Ponto de Equilíbrio: Você calcula, todo mês, o “Ponto de Equilíbrio” de suas Filiais? A partir de que valor de Receitas Mensais justifica-se a contratação de um novo Vendedor? Sua prioridade é a “Margem Bruta Operacional” ou o “Giro dos Estoques” ?

5.-Participação no Mercado: Você concordaria em aumentar 10% (dez por cento) de sua “Participação no Mercado”, mesmo que isso lhe custasse uma redução de 10% do “Lucro Líquido em R$” médio mensal do último trimestre?

Empresário (a) amigo (a), o exercício acima irá habilitá-lo na implementação de ações prioritárias e no aprimoramento de seus indicadores gerenciais, trazendo consigo resultados efetivos e maior foco nas questões fundamentais. Percebeu que há tanto a ser feito, envolvendo posturas e comportamentos de nossos gestores?! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.