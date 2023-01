A coordenadora do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Integradas Aparício Carvalho FIMCA Vilhena Mayara Lima Kavasaki, visitou a redação do Extra de Rondônia para falar sobre os objetivos e novidades para o curso em 2023.

O Campus tem se diferenciado entre as demais instituições de ensino superior de Rondônia por trazer qualidade no Ensino Superior e infraestrutura. Através do seu compromisso com a excelência acadêmica e científica, o principal objetivo do grupo Aparício Carvalho é contribuir para o desenvolvimento humano, social e econômico do município.

“Sabemos que o nosso diferencial é prezar pela qualidade em todos os cursos, através das aulas teóricas e práticas também. Sobre a Medicina Veterinária contamos com o laboratório bem equipado, sempre levamos os alunos à campo juntamente com profissionais atuantes na área, desde o primeiro período nós já realizamos essas atividades”, explica a coordenadora.

Esse ano, Mayara explica que pretendem trazer muitas novidades, entre eles, eventos para trazer profissionais de outras cidades e oferecer minicursos para que os alunos possam ter prática de vivência.

“A expectativa para esse ano é que a gente venha com todo o gás. Sobre os minicursos será uma ótima oportunidade e os alunos terão uma carga horário mais intensiva”, destaca Mayara.

Ano passado, 2022, os alunos foram inseridos na campanha de Vacinação Antirrábica do município. Matheus Scudeler Médico Veterinário e servidor público atuante na vigilância sanitária convidou os alunos da Medicina Veterinária da FIMCA Vilhena para atuar na Campanha de Vacinação 2022. “Foi uma experiência incrível para os alunos, que mesmo no primeiro período já puderam estar em campo. Os alunos receberam a vacina antirrábica humana antes da campanha como prevenção caso alguém fosse mordido por um animal”, ressaltou a Mayara.

SOBRE O NOVO CAMPUS

Mayara também contou um pouco sobre as obras do novo Campus, e que já foram iniciadas no Shopping Jardins de Vilhena. A previsão é começar utilizar o prédio no meio do ano.

“Já está bem adiantado e estamos ansiosos. Certeza que ficará ótimo, vamos começar atender a população também e todo o município ganhará com isso”, finaliza a coordenadora.

CURSOS

A FIMCA disponibiliza os seguintes cursos: Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Civil, Educação Física, Odontologia, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Engenharia da Computação, Medicina Veterinária.

FORMAS DE INGRESSAR NA FIMCA

(Nota do ENEM / 2 graduação / FIES / Prouni e “Bolsa Aceduca” com até 70% de desconto)

A Associação Educacional e Assistencial Dr. Aparício Carvalho de Moraes, no cumprimento da sua missão Institucional de promover o acesso de jovens ao ensino superior, firmou convênio com as Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA), Unidades de Porto Velho, Unidade de Vilhena, Faculdade Metropolitana e com a Faculdade de Educação de Jaru (FIMCA) Unicentro, para concessão de bolsas de estudos não reembolsáveis, podendo alcançar desconto de até 50% dependendo dos dados socioeconômicos do candidato. Todos os cursos oferecidos pela instituição têm um porcentual de desconto.

A FIMCA está localizada na Rua Marques Henrique, 625, no centro de Vilhena. Mais informações serão fornecidas através do telefone (69) 3322-8966.