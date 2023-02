Meu amigo é um dos proprietários de uma empresa de negócios imobiliários, a qual está em crescimento. Um de seus princípios de gestão é ser diferenciado, oferecendo aos clientes diferentes alternativas de negócios.

Isso é fruto de uma visão inovadora da diretoria, repassada a todos os colaboradores. Começa na recepção, estende-se pelos contatos diários, envolve uma revisão profissional dos argumentos de venda e vai até o fechamento de cada operação. É a mágica do encantamento. A título de exemplo, ele diversificou seus serviços oferecendo a oportunidade do aluguel de terrenos e áreas urbanas! No final, e em casos especiais, a firma surpreende os clientes oferecendo-lhes uma bela, sugestiva e inesperada lembrança.

Há gestores que vivem reclamando e criticando; que querem ser vencedores, porém não tem paixão pelo negócio. Há gestores que não investem seu tempo na busca de soluções inovadoras e mesmo assim querem aumentar as receitas. Há gestores que não se preocupam em aprimorar sua visão dos negócios, nem aprimoram seus métodos de trabalho. Mesmo assim querem ser visitados por novos clientes todos os dias. Parafraseando, esses são os pobres de espírito.

O empresário vencedor é o que tem conteúdo; é o que tem prazer e não medo de enfrentar desafios diários; é consciente de que precisa ser criativo sempre e não só na crise. Faça isso, mesmo que um ou outro copie suas ideias e práticas comerciais. Suas competências jamais serão copiadas.

Os competentes estão sempre abertos ao novo; respeitam o passado e apreciam trabalhar sem a proteção dos mercados; possuem a habilidade de formar equipes dinâmicas, disciplinadas e orientadas para resultados.

Cada colaborador está seguro de seu emprego, porque ele é competente e eficiente; não é perturbado pela agressividade dos concorrentes; não requer supervisão especial; tem prazer no trabalho em equipe e com metas mensais. Eles não precisam de motivação superior porque se identificam plenamente com a filosofia organização.

Se você não tem prazer diário em vir trabalhar, então precisa identificar as causas disso e trata-las convenientemente, porque sua produção não deve estar atingindo as expectativas de seus superiores.

A integridade, a transparência e a ética são valores salutares, permanentes e insubstituíveis. Você não precisa fazer propagando disso porque os clientes reconhecerão que sua firma é diferenciada. E assim criaremos um país melhor, maior e com um futuro promissor, para acolher as novas gerações. Eu creio nisso; eu creio no trabalho com fé. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.