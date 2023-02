Nos últimos dois anos, Rondônia reduziu em 10%, o desmatamento e ao mesmo tempo aumentou a produção agrícola, desenvolvendo projetos que buscam mais tecnologias e infraestrutura de baixo carbono, para fornecer à população.

Essa foi uma das bandeiras defendidas pelo governador do Estado, Marcos Rocha, na 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas – GCF Task Force.

Durante quatro dias, Marcos Rocha manteve contato com investidores e especialistas que através de estudos realizados, apontaram que as estimativas iniciais apresentam um potencial de redução de emissões de 156,7 MtCO2 no estado de Rondônia, com base no mecanismo REDD+, entre o período de 2016 a 2030.

“Isso representaria um investimento potencial de U$ 780 milhões para o estado neste período, ou cerca de U$ 50 milhões/ano (aproximadamente R$200 milhões/ano, utilizando a conversão de dólar para real corrente”), enfatizou.

O governador pontuou a expectativa dos primeiros passos da entrada desses recursos com a Mercuria Energy Group, multinacional de comércio de commodities; sediada na Suíça, a mesma empresa que manteve contato durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano, a COP-27, realizada no final de 2022, no Egito.

“Rondônia é um Estado que mostra o quão se faz possível bater recordes de produção anuais e ainda reduzir o desmatamento. Houve uma redução de 10% no desmatamento no Estado de 2021 e 2022, conforme dados do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e estamos batendo recordes de produção anual”, assegurou.

TRANSPARÊNCIA

Marcos Rocha deixa claro que Rondônia dará cada dia mais transparência aos investidores, segurança jurídica e assim estabelecer pontes sólidas. “Estamos investindo com toda a equipe em várias linhas que aumentem a preservação e também a produção. Vários projetos já são referência. Temos traçado o objetivo de ver cada vez mais nosso Estado rico e bem desenvolvido, com um cuidado exemplar com o meio ambiente e o mundo”, ressaltou o governador.

“Da minha parte, tudo que for importante para fortalecer a missão de conciliar desenvolvimento com a redução da produção de carbono, será feito”, disse Marcos Rocha, ao destacar nomes como William Boyd, Líder de projeto da Secretaria Global do GCF; Colleen Scanlan Lyons, diretora de projetos da Secretaria Global do GCF; bem como Carlos Aragon, Diretor Nacional do Brasil.

Ao tecer comentário sobre o evento, o governador Marcos Rocha enfatizou que, com as últimas negociações mundiais, o mercado global verde está movimentado. “Precisamos mostrar Rondônia para o mundo e garantir nosso lugar nessas negociações, pois o nosso potencial é um dos maiores”, disse.