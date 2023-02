A cantora vilhenense Pietra Mello acaba de lançar o clipe do seu mais novo trabalho intitulado “Filha da […]”. O vídeo trata de uma ex que sofreu e se vinga, em parceria com compositor e produtor Sando Neto, produtora Viralize produzido em Goiânia -GO.

O clipe foi produzido em comemoração aos 17 anos de carreira da cantora, já disponíveis em todas as plataformas digitais.

HISTÓRIA DA CONTORA:

Pietra Mello nasceu no dia 24 de agosto de 1991, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

Ela é a filha mais nova de três irmãos. Desde pequena mostrou interesse pela música. O seu primeiro instrumento musical, foi uma gaita que ela ganhou do pai, aos sete anos.

Percebendo o gosto e o talento para a música, uma professora dela a presenteou com um teclado, quando ela tinha nove anos.

Pietra iniciou sua carreira como cantora, aos 13 anos, cantando na igreja de sua cidade. Posteriormente, cantou em bandas de forró e axé.

Já aos 15 anos realizou seu primeiro show, no palco alternativo na exposição de Vilhena, nas bandas Gênios do Forró. No ano de 2008, influenciada pelas músicas de Maria Cecilia & Rodolfo e Luan Santana, até então conhecido como “Gurizinho”, começou a cantar sertanejo.

No mesmo ano formou sua primeira dupla, que se chamou Jéssica & Giovana, com o fim da dupla com Giovana, ela formou uma segunda dupla com o seu padrinho, chamada de Jéssica Pietra & Alessandro. Com essa dupla realizaram diversos shows e gravaram músicas de trabalho. A música “Vem me fazer feliz” encontra-se disponível no YouTube, tida como o primeiro sucesso de Pietra.

Almejando voos mais altos, ela decidiu seguir carreira solo no ano de 2009, o primeiro nome artístico cantando sozinha foi Jéssica Pietra onde gravou duas músicas como carro chefe de sua carreira, “Dança da Pietra” e “Lembranças”.

Já como cantora sertaneja consolidada, buscando um ritmo mais animado, ela teve influências musicais de cantores como Jorge & Matheus, Fernando & Sorocaba, Cristiano Araújo, Simone & Simaira e também do Aviões do Forró e Ivete Sangalo.

Já conhecida como Pietra Mello, começou a realizar vários shows nos estados de Minas Gerais, Rondônia e Mato Grosso. No ano de 2012 a cantora participou do programa Ídolos.

Pietra lançou três músicas de sua autoria como cantora, “Não acabou”, “Abra seus olhos querida” e “Não toca Pablo não”.

