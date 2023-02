Em seu primeiro pronunciamento na tribuna do plenário da Assembleia Legislativa, na sessão de abertura do ano legislativo, na tarde desta quarta-feira (15), o deputado estadual Cassio Góes (PSD) destacou a alegria e satisfação de fazer parte da nova composição de parlamentares estaduais e comentou sobre a história que já tem com a Casa de Leis.

“Agradeço a todos os deputados reeleitos que sempre foram muito respeitosos com nossa forma de fazer caminhada na política. Fui chefe de gabinete nesta Casa e quero, de primeiro ato, agradecer os servidores que fazem com que as coisas aconteçam. Foram dois anos de caminhada aqui e fez com que eu aprendesse muito, sem dúvida, uma escola para mim”, declarou Góes.

O parlamentar ainda comentou sua trajetória enquanto vice-prefeito, segundo ele, de um município que ele considera “importante demais”.

“Importante para o eixo e para a produção do estado de Rondônia. Cacoal, minha cidade de origem, conhecida como Capital do Café, cidade de um povo trabalhador e de uma economia forte”, ressaltou o deputado.

Cassio Góes falou da oportunidade de, em 2022, ter tido a oportunidade de sair a candidato a deputado estadual e concretizar o que ele chamou de “um dos sonhos da minha vida”.

“Agradeço muito essa oportunidade ao meu pai e a minha mãe, Bruno e Andréia. Inclusive, há pouco comentei com minha mãe que, muito orgulhosa e mesmo à distância, meu ouviu dizer que se estou aqui, devo muito a ela. Quando eu tinha meus 22 anos e sonhava que seria político, só a minha mãe acreditava em mim, e eu jamais esquecerei disso. Tenho ao meu lado uma esposa maravilhosa e minhas filhas que sempre me acompanham, a família nos dá todo o suporte para podermos enfrentar as batalhas da vida, pois sabemos que aqui, teremos dias que não serão só flores. Precisamos ter posicionamento, foi para isso que fomos eleitos, para defender o rondoniense, para trazer de fora, a voz das pessoas. E com a minha equipe, com o Governo do Estado, com os demais da Casa, trabalharemos muito e honrar a marca de candidato com a maior votação da história de Cacoal, isso pesou muito minha caminhada e como conduzirei o meu trabalho. Muito obrigado a todos”, concluiu Cassio Góes.