GWM – HAVAL H6 ONTEM, dia 15, em São Paulo/SP, no Autódromo de Interlagos, a gerente Rute Mandrick das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, participou do lançamento do HAVAL H6 da GWM, primeiro modelo da marca a chegar ao Brasil, com bons números de autonomia e consumo. O HAVAL H6 é concorrente das versões mais caras do Jeep Compass – a diesel – e das mais baratas do Jeep Commander. O HAVAL H6 terá o conjunto mecânico como um de seus destaques. Ele é um híbrido plug-in. A GWM estreia no país em 2023, com 50 lojas e SUV que faz até 28,7 km/l, e outros nove carros chegarão nos próximos três anos.

PREMIAÇÃO NA FIAT PSV CACOAL A consultora de vendas SUELI RIBEIRO da concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, ganhou a premiação com classificação de destaque entre vendedores da FIAT a nível nacional. Tudo graças ao seu esforço e dedicação na área de vendas na renomada empresa.

SICOOB FRONTEIRAS – GERENTES Registrei na renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS da rua São Luiz, em Cacoal/RO, as atenciosas gerentes PF Maria Laura e Sandra Cristina e a gerente PJ Elizabete Gonçalves.

DIMARE Móveis Planejados Em Cacoal/RO, no próximo DIA 23, inaugura a DIMARE renomada marca de móveis planejados dos sócios proprietários Otávio Foli e Wender Garcia na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce. Na foto o projetista Thiago Vasconcelos entre as arquitetas Jéssika Ribeiro e Laryssa Vitorino da capacitada equipe de desenvolvimento dos projetos, sempre de acordo com

o desejo dos consumidores.

CASA & DECORAÇÃO NA ABCasa FAIR 2023 Com extenso roteiro pelas grandes feiras nacionais que aconteceram em São Paulo/SP, na última semana, o sócio proprietário WENDER GARCIA da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, participou da ABCasa FAIR 2023 no Expo Center Norte e com certeza novidades maravilhosas já estão chegando na tradicional e moderna loja de móveis e decoração na Capital do Café, a maior em Rondônia.

25 ANOS DA CLINIMAGEM O renomado médico FRANCISCO PINHEIRO comemorou na semana passada os 25 ANOS da CLINIMAGEM em Cacoal/RO, com sua dedicada e atenciosa equipe. O aniversário foi do Centro de Medicina e Imagem de Cacoal – CLINIMAGEM, mas quem ganha presente é o paciente, pois além do dr. Pinheiro ter extensa bagagem profissional, ser extremamente atualizado, participando anualmente de cursos de atualização na área da ultrassonografia e ser convidado para ministrar palestras em congressos, sua clínica investe em novas tecnologias que surgem no mercado e que trazem melhor diagnóstico para cada paciente.

ANIVERSÁRIO JULINDA DA SILVA A advogada JULINDA DA SILVA conselheira federal pela OAB/RO fez aniversário no último dia 13, mas as comemorações foram muitas. No último sábado, dia 11, tive o prazer de festejar com a querida amiga na badalada Bodega em Cacoal/RO, em companhia de seu esposo César Augusto Monfredinho, da filha Leléu Aibara com o noivo Danilo Tassi, do filho Reinaldo Aibara Junior, das advogadas Roseane Fontana e Jaquelize Rodrigues com o esposo médico gastroenterologista Douglas Rodrigues, entre outros amigos.

VISITA NA ASSDACO Em Cacoal/RO, nesta semana, o secretário estadual de saúde Jefferson Ribeiro da Rocha, fez visita na ASSDACO – Associação Assistencial São Daniel Comboni para conhecer toda estrutura do Hospital São Daniel Comboni, também conhecido como Centro Oncológico de Cacoal, e foi recepcionado pela presidente a empresária Vera Travain Bianchini, e por alguns membros da diretoria, além dos deputados estaduais Cirone Deiró e Cássio Gois.

REVISTA MARISA LINHARES – 11ª Edição Além da versão on-line da REVISTA MARISA LINHARES, a versão impressa que é produzida em Curitiba/PR, ainda está sendo distribuída em Cacoal. Fiz questão de registrar a visita que fiz a ASSDACO e na ocasião fui recepcionada pela atenciosa Cidinha Miranda, coordenadora da ASSDACO. A publicação sempre traz matérias de instituições beneficentes de interesse da comunidade da Capital do Café.