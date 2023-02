Em um esforço de interlocução com o relator-geral do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) conseguiu garantir os R$ 41,3 milhões solicitados pelo então diretor regional do DNIT, André Lima dos Santos, por meio do ofício n.º 202490/2022/SRE–RO, datado de 8 de novembro de 2022. O mesmo oficio indicava que os recursos deveriam ser alocados na Dotação Orçamentária n.º 267.823.0062.19Z.0010 — Manutenção Rodoviária sobre supervisão da Superintendência Regional do Estado de Rondônia (para obras de Reconstrução do Perímetro Urbano de Itapuã do Oeste na Rodovia BR-364 — Processo SEI n.º 50622.000437/2022 – 18).

O engenheiro Emanuel Neri informou que a Superintendência do Dnit em Rondônia assinou o contrato de n.º 005/2023 para fazer a reconstrução do trecho rodoviário do perímetro urbano de Itapuã do Oeste na rodovia BR-364.

O senador enfatizou que após a aprovação do Orçamento de 2023, houve a possibilidade de as obras se iniciarem no início deste ano. “Ainda estamos no período de chuva, isso até pode prejudicar o andamento dos trabalhos, mas não deve atrasar seu início, e depois disso, até o fim do ano a obra estará bem adiantada, ou quase concluída, embora o prazo vá até julho de 2024”, avalia o parlamentar.

“A luta durou seis anos, mas agora, graças ao empenho do senador Confúcio Moura, o dinheiro virá do Orçamento; nós todos aqui estamos felizes e gratos ao senador”, disse o prefeito de Itapuã, Moisés Cavalheiro.

Confúcio acredita que as obras proporcionarão “um salto na geografia da cidade”, em termos de acessibilidade e na melhoria visual do local. Referiu-se as vias paralelas a BR-364 asfaltadas e sinalizadas. “Além disso, o tráfego fluirá rapidamente, porque os buracos deixarão de existir”, acrescentou.

“E todos ganham: rondonienses e demais brasileiros que por aqui transitarem, o que me deixa feliz por mais essa conquista”, finalizou.