O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo participou na manhã desta quinta-feira (16), da entrega de 52 retroescavadeiras e 7 escavadeiras hidráulicas para atender 27 municípios de Rondônia. O evento ocorreu na sede do Governo de Rondônia, em Porto Velho.

Coronel Chrisóstomo esteve pessoalmente na entrega dos equipamentos e destacou que trabalha para melhorar a vida de todos os moradores de Rondônia. “Essas máquinas vão melhorar a infraestrutura, a mobilidade e a produção agrícola do estado, Fico muito feliz em trabalhar pelo nosso estado”, celebrou.

Os municípios que serão contemplados com equipamentos são Ariquemes, Vilhena, Porto Velho, Nova Brasilândia d’Oeste, Theobroma, Guajará-Mirim; Cujubim, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Rolim de Moura, Jaru, Presidente Médici, Governador Jorge Teixeira, Candeias do Jamari, Cacoal, Costa Marques, Colorado do Oeste, São Francisco do Guaporé, primavera de Rondônia, Alta Floresta d’Oeste, Cacaulândia, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Santa Luzia d’Oeste, Corumbiara e Chupinguaia.

O parlamentar lembrou que mais equipamentos chegarão aos municípios nas próximas semanas. “Destinei mais de R$ 200 milhões em recursos para os 52 municípios na minha última legislatura, e quero fazer muito mais agora”, finalizou Coronel Chrisóstomo.