Luiz Fernando Paixão Silva, que completou 20 anos, na sexta-feira, 17, morreu na madrugada deste domingo, 19, após sofrer acidente de moto, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Luiz era açougueiro em um mercado e havia acabado de sair do estabelecimento, estava indo para casa pela Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, quando bateu violentamente em um carro no cruzamento com a Avenida Rondônia.

Na hora do acidente chovia e o motorista teria alegado que por causa da chuva não viu o motociclista.

A vítima sofreu politraumatismo, passou por cirurgia, mas não resistiu aos feimentos.

A funerária São Matheus cuida dos tramites legais para velório e sepultamento.