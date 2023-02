Morreu na tarde deste domingo, 26, Euclaudio Manganaro, de 85 anos.

Eclaudio era pioneiro em Vilhena. Ele morreu vítima de pneumonia.

O corpo do pioneiro está sendo velado no memorial da funerária São Matheus, na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América, aos fundos do posto de Molas Maringá.

O sepultamento acontece nesta segunda-feira, 27, às 16h no cemitério Cristo Rei.

Eucladio deixa esposa, filhos, netos e bisnetos.