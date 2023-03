A diretoria da Sicoob Credisul teve a honra de receber os cooperados da unidade da cooperativa em Sinop, no Mato Grosso, para o evento de pré-assembleia na noite desta terça-feira, 28.

Com a casa cheia, o evento foi a primeira pré-assembleia da agência da Sicoob Credisul no município, cuja unidade foi inaugurada no dia 14 de janeiro de 2022. O prefeito de Sinop, Roberto Doner, também prestigiou o evento da pré-assembleia da cooperativa com sua presença.

Sinop fica a 500 quilômetros da capital, Cuiabá, e tem cerca de 200 mil habitantes. Chamada de “Capital do Nortão do Mato Grosso”, sua economia tem como principais vetores o agronegócio, o cultivo de grãos e a indústria madeireira. Situada às margens da BR-163, é a principal via de apoio para o porto de Santarém, no Pará, por onde escoa boa parte da produção agrícola do país.

No evento da pré-assembleia em Sinop, a diretoria da Sicoob Credisul apresentou os resultados da unidade sinopense e da cooperativa como um todo, além de falar sobre cooperativismo e análises do cenário macroeconômico. Participaram da apresentação o presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, o diretor executivo, Vilmar Saúgo, e o diretor regional, Cláudio Tomazoni.

A agência da Sicoob Credisul em Sinop teve um crescimento estrondoso neste primeiro ano de atuação. A unidade teve um crescimento no quadro de sócios de 609%. Em capital social, a unidade cresceu 2.319%. O mesmo ritmo teve a carteira de crédito da agência, que cresceu exponencialmente. No mesmo ciclo de tempo, os depósitos totais tiveram um salto de 51.981%.

O empresário Dilceu Dal’Bosco é engenheiro eletricista e cooperado da Sicoob Credisul em Sinop. Presente na primeira pré-assembleia da unidade no município sinopense, o empresário atribui o estrondoso crescimento da agência às virtudes do cooperativismo. “As pessoas estão se despertando para o sistema cooperativista. Ainda estamos bem distante dos países desenvolvidos, como Áustria e Alemanha, onde o cooperativismo abarca uma parcela muito expressiva da população, mas estamos avançando. Acredito que a Sicoob Credisul tem condições de experimentar um crescimento muito maior ainda aqui na região de Sinop”, diz o cooperado.

Cláudio Tomazoni, diretor regional da Sicoob Credisul, revela que o cooperativismo já é uma cultura impregnada em Sinop. “Existem outras organizações cooperativistas presentes na região, como as cooperativas de produção. Mas ainda há espaço para muito crescimento, pois a base do cooperativismo já existe em Sinop, restando apenas deixar as cooperativas crescerem junto com a pujança econômica local. A Sicoob Credisul prosperou muito e pode avançar ainda mais”.

Para o presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, a unidade sinopense demonstrou o potencial daquela determinada praça para a cooperativa. “É uma das regiões do Brasil que está em mais crescimento. Aqui tem uma classe diferenciada de pessoas, como os empresários e produtores rurais, que estão quebrando as resistências e enxergando que o cooperativismo é uma das melhores formas de crescer”, destacou o presidente da Sicoob Credisul.