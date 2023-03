O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado estadual Marcelo Cruz, recebeu convite para filiar-se ao MDB, e ser candidato a prefeito do município de Porto Velho em 2024.

O convite foi feito pelo presidente do MDB, deputado federal, Lúcio Mosquini, durante encontro em Brasília.

Marcelo Cruz, tem 40 anos, sendo reeleito deputado estadual pelo Patriota, que recentemente se fundiu com o PTB, formando o “Mais Brasil”. Com essa junção, o partido deixa a porta aberta para Marcelo Cruz dialogar com outros partidos.

Mosquini enalteceu o trabalho que o deputado vem realizando no estado de Rondônia, e frisou sua inteligência. “Acredito na força do trabalho, e Marcelo vem demonstrando a que veio, onde inteligentemente se tornou presidente do Poder Legislativo, e isso prova sua ousadia e vontade de trabalhar pelo povo. Espero que ele aceite meu convite e venha compor como protagonista nessa nova fase que se inicia em 2024”, disse Lúcio Mosquini.

O deputado estadual Marcelo Cruz, agradeceu o convite do presidente do MDB, deputado Lúcio Mosquini. “Fico agradecido pelo convite realizado a mim, pelo presidente da sigla mais antiga de nossa jovem democracia. Analisarei com muito carinho essa proposta, e com certeza com responsabilidade tomaremos a melhor decisão no sentido de escolher aquilo que seja melhor para os portovelhenses, tenho muitos projetos que farão de nossa jovem capital uma potência agrícola, que levará a geração de emprego. E farei isso enquanto deputado”, explicou o parlamentar.

Marcelo já foi vereador em Porto Velho, e em seu segundo mandato, já como deputado estadual, investiu mais de R$ 70 milhões em 43 municípios de Rondônia, em especial na nossa Capital. Suas principais áreas de atuação são: na agricultura, educação, saúde, projetos sociais, esporte e segurança pública.

Sua reeleição foi marcada por muito trabalho, sendo reconhecido pela população de Rondônia, que votou de maneira expressiva, alcançando 18.798 votos, sendo mais de 11 mil destes votos de Porto Velho.