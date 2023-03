A CBF divulgou a tabela da Copa do Brasil Sub17, a competição inicia na próxima semana com todos os clubes em campo.

O representante de Rondônia, San German joga diante do Sampaio Corrêa no estádio Castelão em São Luís, a partida será na próxima quinta feira, dia 9 de março as 15h.

Serão 16 jogos na primeira fase, em confronto único para definir os classificados para as oitavas de final. O atual campeão Palmeiras joga na quarta-feira (9) contra o Instituto Aefa (MS), na Academia de Futebol, em Guarulhos (SP).

O torneio começa com nove partidas, na próxima quarta feira (8). Vice-campeão no último ano, o Vasco enfrenta o Cuiabá no Eurico Gaspar Dutra, na capital do Mato Grosso. A partida está marcada para as 16 horas. Antes, às 15 horas, o Flamengo entra em campo contra o Aragoiania (GO), na Gávea, no Rio de Janeiro.

Na fase seguinte, as oitavas de final, a Copa do Brasil Sub-17 terá o formato de ida e volta. Os 16 classificados se enfrentam no fim de abril e início de maio. O modelo segue assim nas quartas de final e semifinal. Já a final será disputada em confronto único no dia 18 de junho, domingo.

Veja os jogos da primeira fase da Copa do Brasil:

Terça-feira – (7/3)

Juventude (RS) x Gramadense (RS) – 15 horas

Quarta-feira – (8/3)

Flamengo (RJ) x Aragoiania (GO) – 15 horas

Cruzeiro (MG) x Gama (DF) – 15 horas

Ceará (CE) x Carmópolis (SE) – 15 horas

Vitória (BA) x ABC (RN) – 15 horas

Azuriz (PR) x Ska Brasil (SP) – 15 horas

Palmeiras (SP) x Instituto Aefa (MS) – 15 horas

Athlético (PR) x Barra (SC) – 15 horas

Cuiabá (MT) x Vasco da Gama (RJ) – 16 horas

Quinta-feira – (9/3)

Atlético Mineiro (MG) x Vitória (ES) – 15 horas

Sampaio Corrêa (MA) x Sant German (RO) – 15 horas

Sampaio (RR) x Santana (AP) – 17 horas

Tuna Luso (PA) x Andirá (AC) – 15 horas

CRB (AL) x Fluminense (PI) – 15 horas

Sport (PE) x CSP (PB) – 15 horas

Fast (AM) x Dianapolina (TO) – 16 horas