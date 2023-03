Na tarde de sábado, 4, no Aluízio Ferreira Porto Velho e Rondoniense abriram a segunda rodada do campeonato, os jogadores sofreram com o forte calor na capital de Rondônia e no primeiro tempo Porto Velho e Rondoniense foram para os vestiários sem balança as redes do Aluizão.

Mas no segundo tempo a história foi diferente, o time do Porto Velho deu alegria aos pouco mais de dois mil torcedores da Locomotiva que foram ao estádio, primeiro veio num lançamento para o ataque, a bola chegou até o atacante Pablo que dominou e com um toque por cobertura abriu o placar.

No segundo gol o ataque da Locomotiva contou com a falha do zagueiro Abimael do Rondoniense e a bola chegou fácil ao atacante Cabigol. O terceiro gol veio na cobrança de pênalti, sofrido por Felipe Xavão, ele mesmo foi pra cobrança e com categoria deu número finais a partida. Com a vitória o Porto Velho soma quatro pontos já o Rondoniense sofre a segunda derrota na competição.

A noite no Aglair Tonelli a festa foi da torcida da Cacoalense, com a casa cheia o time entrou em campo acelerado e com dois minutos França apareceu livre na área do Vilhenense para fazer o primeiro do União Cacoalense, após cruzamento o volante cabeceou firme pra abrir vantagem.

O segundo gol não demorou e logo aos 8 minutos Ronaldo recebeu na entrada da área e acertou um belo chute, dois a zero União.

Na segunda etapa, não demorou para o União marcar o terceiro, o zagueirão Gabriel aproveitou livre dentro da área mandou para a rede Vilhenense e garantiu a segunda vitória do time cacoalense no campeonato. Com a vitória o União Cacoalense soma seis pontos e assume a liderança da competição.

A torcida Cacoalense fez festa mesmo debaixo de chuva no Aglair Tonelli que recebeu pouco mais mil torcedores.