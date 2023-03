A Polícia Militar de Rondônia prendeu um apenado do regime semiaberto e recuperou uma arma roubada que estava em posse de um infrator, nesta terça-feira, 14, na zona rural de Buritis.

Com o conduzido também foram apreendidas 199 munições, sendo 116 de calibre 357 e 83 de calibre 380, além de um celular roubado e um invólucro de maconha pesando três gramas.

As informações do Boletim de Ocorrência relatam que através de uma denúncia anônima os policiais conseguiram localizar o suspeito em uma residência na Linha 02 do Marco 20 (localidade situada na zona rural do município). Durante a abordagem foi constatado que a tornozeleira eletrônica do apenado estava descarregada.

A abordagem resultou na recuperação de uma arma de fogo (carabina calibre 357) que havia sido roubada de um morador durante um assalto em uma propriedade rural na Linha São Domingos. O armamento estava com a numeração intacta e tinha o devido registro legal, conforme comprovação apresentada pela vítima.

O conduzido e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.