O Corinthians segue na liderança após a revisão Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino da CBF, o time paulista mantém a ponta pelo terceiro ano consecutivo. As tetracampeãs do Brasileirão Feminino somam 11.680 pontos, na ponta da tabela.

O futebol feminino de Rondônia é um dos destaques do ranking da CBF, com o Real Ariquemes que disputa a principal competição, a Série A1 do Brasileiro as meninas do Furacão do Vale do Jamari ocupam a 31ª posição no ranking, com a revisão o time de Rondônia perdeu uma posição. A boa campanha do Real Ariquemes na temporada 2022 e a presença na Série A1 do Brasileiro, reflete no ranking das federações, a pontuação é de 4.600 mantendo a FFER na 14ª posição no ranking nacional.

Outras equipes do futebol de Rondônia aparecem no ranking nacional de Clubes de Futebol feminino, o Barcelona de Vilhena com 620 pontos na 81ª posição, o Porto Velho com 472 pontos na 96ª posição e a equipe do Porto Clube com 228 pontos na 102ª posição.

A CBF, Confederação Brasileira de Futebol utilizou o critério de convenção de pontos do Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino. Desta forma, houve a inserção do Campeonato Brasileiro Feminino A-3, e a retirada da pontuação referente à Copa do Brasil de Futebol Feminino, competição encerrada em 2016.

O Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos times em competições das últimas cinco temporadas. A Revisão em nada afeta as competições em andamento, bem como a destinação de vagas para competições conquistadas.