A politização da mídia brasileira faz tudo, menos informar seus telespectadores, leitores e ouvintes com uma verdade baseada na isenção. T

odos os dias, dependendo do veículo que a gente acompanhe, os bolsonaristas são terroristas e bandidos ou são heróis injustiçados. Nos mesmos critérios, Lula é o salvador do Brasil ou é o descondenado que quer destruir nosso país. Não há respeito à verdade, nenhuma obrigação com ela, porque o importante é a tendência partidária e ideológica do jornalista e do veículo onde trabalha.

Certamente é por isso que o número de brasileiros que assistem TV (principalmente os noticiários) e leem sites ou jornais, obviamente tratando-se dos chamados grandes veículos, vêm despencando. Os exemplos não param. Exemplo: a visita do ministro da Justiça à Favela da Maré, uma das mais violentas do Rio de Janeiro. Vejamos o que disse, sobre o assunto, a Revista Oeste (https://revistaoeste.com/brasil/flavio-dino-entra-sem-escolta-em-favela-da-mare/): “Considerada uma das mais perigosas áreas do Brasil, a região é dominada pelo crime organizado.

A falta de escoltas durante a visita do ministro chamou a atenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca”, declarou. A informação continua: “no complexo, moram cerca de 140 mil pessoas, distribuídas em 16 localidades.

Flávio Dino esteve na Favela Nova Holanda, para o lançamento do boletim “Direito à segurança pública na Maré”, publicado anualmente pela ONG local. O evento contou com o apoio da Open Society, do bilionário George Soros. O magnata é famoso pelo patrocínio a instituições e causas ligadas à esquerda global. Entre elas, o desarmamento da população civil, a libertação de presos e a liberação das drogas — umas das grandes fontes de financiamento do crime organizado”.

Já O Extra, do grupo Globo, que apoia o governo Lula, divulgou no seu site (https://extra.globo.com/noticias/rio/ministro-da-justica-flavio-dino-encontra-liderancas-de-favelas-em-visita-ao-complexo-da-mare-25674801.htmlda): “A favela Nova Holanda, uma das 16 que fazem parte do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, recebeu, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O encontro teve como objetivo ampliar o diálogo entre organizações da sociedade civil e governo sobre as políticas de segurança pública.

Durante a visita, o ministro e sua comitiva ouviram as propostas de lideranças e ativistas de direitos humanos que atuam em diferentes territórios do Rio. O encontro aconteceu na Rede de Inovação Tecnológica da Maré (RITMA), um dos onze equipamentos de atuação da Redes da Maré. As propostas foram formalizadas em uma carta de intenções, entregue ao ministro, junto a um exemplar da sétima edição do boletim ‘Direito à Segurança Pública da Maré’, lançado no último domingo”. E agora, você que leu as duas notícias, se considera bem informado?

CHRISÓSTOMO DIZ QUE SERÁ UMA PEDRA NO SAPATO DE LULA E APRESENTA PEDIDO DE IMPEACHMENT DO PRESIDENTE

Ele prometeu e está cumprindo. O deputado federal reeleito por Rondônia, Coronel Chrisóstomo, já disse da tribuna que seria uma pedra no sapato do presidente Lula e de seu governo. Está cumprindo. É de autoria dele, por exemplo, o segundo pedido de impeachment contra o Chefe da Nação. O primeiro foi do deputado gaúcho Ubiratan Sanderson, do PL, que pediu a cassação do Presidente por afirmações públicas dele, Lula, de que o impeachment de Dilma Rousseff teria sido um golpe. Claro que não deu em nada. A tendência de que o novo pedido, agora de Chrisóstomo, tenha o mesmo destino, embora as argumentações dele sejam diferentes de Sanderson. Agora, o rondoniense pede a abertura de um processo contra o petista, “por estar cometendo uma série de crimes, como o da tentativa de compra de deputados, ameaçando-os de não liberar emendas e ainda prometendo cargos para aqueles que retirarem suas assinaturas da CPMI que vai investigar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro”. Nas redes sociais (obviamente a grande mídia ignorou o projeto do Coronel de Rondônia), Chrisóstomo gravou um vídeo, mostrando o documento que ele já registrou na Mesa Diretora da Câmara Federal. Não vai dar em nada, mas ao menos fará algum barulho!

LÉO ASSUME OU NÃO ASSUME O DETRAN? FALTA DE DECISÃO E ANÚNCIO OFICIAL PROPICIAM CRIAÇÃO DE VERSÕES CONTRADITÓRIAS

Não está na hora de se resolver de vez por todas a questão do comando do Detran? O erro estratégico de ficar empurrando o tema com a barriga, só ajuda a criar factoides, Fake News e dá munição a adversários. Léo Moraes acertou sua ida para o comando do órgão desde o segundo turno da eleição ao governo, quando fechou acordo de apoio a Marcos Rocha. De lá para cá, o que aconteceu de real foram uma dúzia de notícias contraditórias, ora confirmando a posse do ex-deputado federal e presidente regional do Podemos, ora afirmando que ele não seria guinado ao posto. Nesta semana, por exemplo, as informações completamente antagônicas dominaram uma parte da mídia. Numa delas, houve a “notícia” de que Léo teria rompido com o governo e que um dos seus principais aliados, o advogado Oscar Dias Neto até seria exonerado do seu posto no Detran. Nada disso ocorreu. Oscar foi convidado para assumir um cargo federal e por isso pediu exoneração. Um dia depois, em outros sites, foi confirmada a posse de Léo, inclusive com uma sabatina programada na Assembleia Legislativa nesta próxima semana. É uma situação complicada, porque seria muito mais fácil o caso ser anunciado oficialmente pelo próprio governo. Ou assume ou não assume. As últimas informações dos bastidores dizem que ele asume. Será mesmo?

MOSQUINI QUER APOIO POLICIAL IMEDIATO, ANTES DE DECISÃO JUDICIAL, PARA QUE DONO DE TERRA INVADIDA A RETOME

Defesa da propriedade. Proteção ao agronegócio e a quem produz. Respeito pela segurança de milhares de famílias que vivem no campo e que, eventualmente, correm o risco de perder tudo, pela invasão dos grupos que se autodenominam sem-terra, mas que nem sempre o são. A intenção do projeto de lei, apresentado pelo deputado rondonienses de terceiro mandato, Lúcio Mosquini, na Câmara Federal, é exigir a imediata presença de forças policiais e a a retomada do imóvel, mesmo antes de qualquer decisão judicial. Pela proposta do parlamentar, para retomar sua terra tomada à força por invasores, bastaria o dono da área comprovar sua posse pacífica, bastando para isso apresentar “qualquer documento que possa comprovar sua posse pacífica, tais como: escritura pública; contrato de compra e venda; contrato de aluguel; contrato de arrendamento; contas de concessionárias e permissionárias de serviços públicos.” O deputado de Jaru lembra que ”em agosto de 2022 a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, já havia aprovado um projeto que permite a ação policial, sem necessidade de ordem judicial, na retirada de invasores de propriedade privada, mas para tanto, o dono deveria apresentar escritura pública que comprove a propriedade do imóvel” Para ele, “somente em Rondônia dezenas de milhares propriedades rurais, não possuem a escritura pública, por morosidade do próprio governo, gerando assim insegurança jurídica no campo. Ele concluiu, afirmando que “essa medida traria resultados positivos, sobretudo, nos casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias. Hoje, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não haja excesso de violência. Agora, caso a proposta de Mosquini seja aprovada, “o possuidor esbulhado poderá contar com a força policial para retomada de sua propriedade”.

MULHERES PROTESTAM CONTRA HOMENAGEM AO DEPUTADO NIKOLAS FERREIRA, COM VOTO DE LOUVOR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A homenagem que o deputado rondoniense Delegado Camargo prestou ao deputado federal Nikolas Ferreira, aquele que usou peruca no plenário da Câmara Federal e ironizou a ocupação de espaços das mulheres trans no mundo feminino, mereceu nota de repúdio não só da bancada feminina no parlamento estadual, como também de várias entidades, que a assinaram. O parlamentar de Ariquemes comprou uma briga feia com as instituições femininas. A nota diz: “nós, mulheres organizadas nas instituições abaixo assinadas, repudiamos veementemente a postura constrangedora e desrespeitosa, adotada pelo deputado Delegado Camargo contra as deputadas estaduais Ieda Chaves, Cláudia de Jesus, Dra. Taíssa Sousa, Gislaine Lebrinha e Rosângela Donadon, ocorrida durante reunião plenária na Assembleia Legislativa, dia 14 de março de 2023. Durante votação de propositura que homenagearia o Deputado Federal Nikolas Ferreira, amplamente criticada por órgãos e instituições federais, por, em pronunciamento, na tribuna do Plenário da Câmara dos Deputados, ter colocado uma peruca loira, argumentando que hoje “se sente mulher”. É inacreditável que ainda persistam atos desta natureza no Brasil. Evidenciamos que a população de Rondônia tem problemas reais a serem discutidos para o referido deputado perder tempo apoiando manifestações desta natureza, ocorrido em Brasília. Ressaltamos que os Direitos das Mulheres a estar em espaços de poder e decisão são conquistas das lutas históricas de muitas gerações. O Parlamento não é e nunca será local para discursos e comportamentos preconceituosos, e reafirmamos o compromisso de jamais deixar de se pronunciar diante de quaisquer atos de violência que chegarem ao nosso conhecimento, da mesma forma que não pouparemos esforços para combater quaisquer ações de violência contra as mulheres, sejam por palavras, ações ou atos de ódio”.

ENTIDADES DE DEFESA DAS MULHERES ASSINAM NOTA DE REPÚDIO DEFENDENDO PARLAMENTARES DA BANCADA FEMININA

A ação do delegado Camargo, um dos parlamentares que mais têm se destacado neste início de Legislatura, por suas posições duras contra a esquerda e seus programas ideológicos, conseguiu unir, contra ele, mulheres que vão da direita declarada aos partidos de centro e entidades claramente defensores das teses esquerdistas. Assinaram a nota de repúdio em defesa das cinco parlamentares (apenas Cláudia de Jesus representa o PT, portanto a esquerda!) várias entidades e instituições, que vão desde a mais representativa da esquerda, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, até representantes de sindicatos, também claramente com o mesmo viés político, como o Sintero. O documento tem o apoio das cinco deputadas e é assinado por entidades como o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; União Brasileira de Mulheres; Ação da Mulher Trabalhista de Rondônia ; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia ; Sindicato dos Professores e Professoras de Rondônia; Movimento Negro Unificado de Rondônia; Ouvidoria da Mulher Advogada da OAB; Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras; Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Rondônia; União dos Negros e Negras pela Igualdade e até grupos LGBT. O delegado Camargo, eleito por Ariquemes com 11.804 votos, dos quais 8.438 na cidade onde mora e que representa no parlamento de Rondônia. Bolsonarista declarado, adversário feroz dos partidos de esquerda, o parlamentar de primeiro mandato tem tido confrontos fortes com colegas da Assembleia. Seus posicionamentos são fortes e sempre em defesa do conservadorismo e da ideologia à direita.

NEGREIROS ACOMPANHA PREFEITO E MARCELO REIS EM VISTORIA DE OBRAS EM BAIRROS DA ÁREA CENTRAL DE PORTO VELHO

Andar pela cidade, detectar seus problemas, pedir soluções à Prefeitura e acompanhar o andamento de obras que beneficiem à coletividade: essas são apenas algumas atribuições dos vereadores que, em Porto Velho, o vereador Edwilson Negreiros cumpre à risca. Na semana passada, por exemplo, ele acompanhou o prefeito Hildon Chaves, em vistorias de obras na Capital. A fiscalização de serviços ocorreu com a presença do líder da gestão na Câmara de Vereadores, Marcelo Reis. Negreiros acompanhou o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, do União Brasil, e o líder de sua gestão na Câmara Municipal, Marcelo Reis, do PSDB, em vistoria de obras e serviços de recapeamento, especialmente no Bairro Areal e no Centro. “Estamos acompanhando as nossas obras em andamento na cidade de Porto Velho, na avenida Rio de Janeiro com Rogério Weber; na Estrada de Santo Antônio e, ainda, na avenida Farquar”. Negreiros cumprimentou Hildon Chaves e seu colega de Câmara, Marcelo Reis, parabenizando-os “pelos esforços conjuntos enveredados para o desenvolvimento da cidade”. Destacou ter certeza de que essas obras que andamento, “estão à toda essa comunidade aqui do Areal, uma vida nova. O Centro da cidade está cada dia mais embelezado. Marcelo Reis também destacou a importância das obras, que, segundo ele, “está revitalizando a região central do município com asfalto de qualidade”.

DESEMPREGO VOLTA A CRESCER E 98 POR CENTO DOS AGENTES DO MERCADO FINANCEIRO REPROVAM POLÍTICA ECONÔMICA

Ao contrário de Rondônia, onde o desemprego está pouco acima dos 3 por cento, o que nos coloca muito perto do pleno emprego, em nível nacional os índices ainda são altos. Não tão altos quando no início de 2019. Na ocasião, eram quase 14 milhões de pessoas sem trabalho no país. Quatro anos depois, do início ao final do governo Bolsonaro, o percentual foi caindo, até chegar aos 7,8 por cento em dezembro passado. Agora, passados três meses praticamente, a população que está sem emprego aumentou para 8, 4 por cento, algo em torno de 9 milhões de pessoas. A questão do emprego depende muito das políticas de governo, para a economia. Por enquanto, com toda a insegurança transmitida nas decisões do Ministério da Fazenda e do Planalto, o que se vê são opiniões bastante negativas, a partir dos anúncios que estão sendo feitos, alguns até bastante contraditórios. Um exemplo concreto: pesquisa divulgada nesta semana, mostra que, para 98 por cento dos agentes do mercado financeiro do Brasil, a política econômica do país está indo na direção errada. Apenas 2 por cento dos entrevistados disseram que as propostas do governo seguem no caminho correto. Em relação à expectativa com a economia para os próximos 12 meses, 78 por cento responderam que a tendência é de piora. Para a opinião pública em geral, 62 por cento esperam melhora no período.

PERGUNTINHA

Quantos parlamentares, na Câmara Federal e no Senado, na sua opinião, aceitarão cancelar suas assinaturas no pedido de CPMI do 8 de janeiro, depois de tantas ofertas de dinheiro e cargos feitas a eles pelo governo do presidente Lula?