Daiane Rosa Xavier, de 24 anos, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 21, onde falou das dificuldades que está enfrentando para realizar uma cirurgia com urgência em seus olhos e precisa de ajuda para fazer o procedimento.

De acordo com Daiane, é mãe de duas crianças, e está realizando tratamento em seus olhos a mais de três anos em Vilhena.

Ela conta que sofre de uma enfermidade não inflamatória que afeta a estrutura da córnea, camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular e precisa passar por cirurgia urgente e assim evitar fazer um transporte.

Contudo, Daiane precisa de ajuda para custear a operação que tem um custo de cerca R$ 5.570 em cada olho e pode ser realizada em Porto Velho.

O procedimento foi pedido pelo médico com extrema urgência até a data do dia 13 de abril, pois seu olho está estufando para fora e se não realizar o mais rápido possível terá que entrar na fila de espera para transplante.

No intuito de angariar fundos, família e amigos de Daiane organizaram uma ação solidária para ajudar nos custos do tratamento e estão vendendo rifa no valor de R$ 10 cada número.

Quem puder e quiser ajudar Daiane a realizar a cirurgia, entrar em contato com o número (69) 9 8421-1814 / Daiana Rosa.

PRÊMIAÇÃO

02 ingressos VIP para show de Wesley Safadão, em Vilhena, dia 12 de maio.

02 copos Stanley

01 pizza grande+ coca cola 2 litros.

SOBRE A DOENÇA CERATOCONE

“É uma doença genética rara, de caráter hereditário e evolução lenta, que se manifesta mais entre 10 e 25 anos, mas pode progredir até a quarta década de vida ou estabilizar-se com o tempo. A enfermidade atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil e pode atingir os dois olhos de maneira assimétrica, ou seja, o distúrbio pode afetar mais um olho que o outro. Sua principal característica é a redução progressiva na espessura da parte central da córnea, que é empurrada para fora, formando uma saliência com o formato aproximado de um cone”.