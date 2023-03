A Sicoob Credisul realizou ontem, 23/03, a sua Pré-assembleia em Candeias do Jamari, município vizinho a Porto Velho (RO). A gerente de agência Deise Rezende recebeu os cooperados e convidados no restaurante do Posto Mirian, no Setor Industrial, agradecendo a presença de todos em um dos momentos mais importantes da cooperativa, quando os associados podem interagir com os dirigentes e dar sugestões para a Assembleia Geral.

A noite foi conduzida pelos diretores da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo e Renato Doretto, e o presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra. A reunião de prestação de contas também contou com a presença do conselheiro de administração, Junior Galvane Batista, candidato à vice-presidente do mesmo conselho, a ser eleito dia 29 de abril próximo.

Em 2022, a agência de Candeias do Jamari cresceu 24% o número de cooperados, trazendo um aumento significativo ao seu capital social, de quase 100%. A carteira de crédito acompanhou a alta, chegando a 90%. Os depósitos totais aumentaram 19%. “O resultado positivo da unidade reflete o crescimento do cooperativismo na região, quando as pessoas passam a entender que numa cooperativa financeira os resultados vão muito além do operacional, porque traz também desenvolvimento econômico e sustentabilidade de forma efetiva para a comunidade”, afirmou o diretor executivo, Vilmar Saúgo.

A economia de Candeias do Jamari é concentrada, basicamente, nos setores da agricultura, produção de leite e pecuária. Por causa de sua bacia hidrográfica — mais o lago da usina de Samuel — o município também é considerado um dos principais polos turísticos de Rondônia. “É local com muito potencial de crescimento”, destaca Ivan Capra.

Durante a prestação de conta, Renato Doretto, diretor Regional, destacou o histórico de resultados positivos da Sicoob Credisul ao longo dos seus 22 anos de existência. “É uma cooperativa que nunca fechou o ano no negativo, ao contrário, sempre registrou resultados extraordinários”, apontou Doretto. Em 2022, a instituição registrou o expressivo resultado de R$ 263 milhões, um crescimento de 64% em relação a 2021.

O empresário Alison Zamo, é um defensor do cooperativismo e da Sicoob Credisul, cooperativa que viu nasceu e onde concentra os seus negócios. Presente na reunião de ontem, Zamo aposta no crescimento da cooperativa no município de Candeias do Jamari, assim como ocorreu no Cone Sul de Rondônia. “Há muitas vantagens ao se associar à cooperativa: ela remunera o seu capital parado na conta; devolve parte dos juros pagos nas operações de crédito, sem falar nos dividendos do resultado da cooperativa que são depositados na conta do cooperado e nas ações socioambientais que ela promove nas comunidades”, enumerou Zamo.

Atualmente, a cooperativa possui 47 agências nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados, e ativos que chegaram à casa dos R$ 5,5 bilhões, o que a coloca no ranking da maior cooperativa financeira da região Norte, e a quinta do Sistema Sicoob no País.

Os participantes da pré-assembleia também conheceram os candidatos aos conselhos Fiscal e de Administração da Sicoob Credisul, que serão eleitos pelos delegados no dia 29 de abril. Por fim, Saúgo trouxe o balanço social com os principais projetos socioambientais da cooperativa, como a construção do Hospital Cooperar, a Escola e Faculdade Favoo, Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, Sicoob Saúde, entre outros.