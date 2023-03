Na data do dia 28, os cooperados e convidados da agência Sicoob Credisul do município de Nova Mamoré (RO) compareceram na Chácara do Amâncio para acompanhar a prestação de contas da cooperativa no exercício 2022.

Os dirigentes da instituição, Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, e Renato Doretto, diretor Regional, apresentaram os grandes números do Sistema Sicoob (nacional), da cooperativa Sicoob Credisul e da agência.

Os diretores também apresentaram o modelo de distribuição de sobras, o balanço social e os integrantes das chapas únicas para os conselhos Fiscal e de Administração, que serão eleitos no próximo dia 29 de abril, na Assembleia Geral Ordinária (AGO), pelos delegados que representam os cooperados de cada unidade.

A Pré-assembleia é um dos eventos mais importantes da vida da cooperativa, isso porque é nesse momento que os associados têm a oportunidade de discutir os rumos da organização.

A agência de Nova Mamoré apresentou crescimento de quase 20% em seu capital social, assim como aumentou em 25% o número de associados em 2022, a carteira de crédito acompanhou a alta, fechando em quase 70%.

A gerente de agência Pâmela Costa agradeceu a presença dos cooperados e convidados, como o presidente da Câmara de Vereadores, André Luiz Baier; Fernando Jeff Mendes da Silva, representante do prefeito Marcélio Rodrigues Uchoa; e os delegados locais da Sicoob Credisul, Cristimar Rodrigues e Ivanilson Luiz dos Santos (suplente), os cooperados aprovaram por unanimidade o modelo de distribuição de sobras.

Com uma economia alicerçada na pecuária de leite e corte e na agricultura, Nova Mamoré, a 241 km de Porto Velho, é uma importante região para a expansão do cooperativismo financeiro, uma vez que o modelo é capaz de, simultaneamente, alavancar os negócios e promover o desenvolvimento sustentável da comunidade.

“O município tem desafios por estar em uma região fronteiriça, no entanto, a presença da Sicoob Credisul cresce à medida que os associados entendem que fazemos muito mais pelas comunidades, que os resultados permanecem na região, trazendo mais desenvolvimento”, afirma Ivan Capra.

Os números da Sicoob Credisul impressionaram os participantes, assim como os diferenciais da cooperativa na intercooperação com as comunidades, com projetos socioambientais inovadores. Em 2022, a instituição registrou o expressivo resultado de R$ 263 milhões, um crescimento de 64% em relação a 2021.

Atualmente, a cooperativa possui 47 agências nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados, e ativos que chegaram à casa dos R$ 5,5 bilhões, o que a coloca no ranking da maior cooperativa financeira da região Norte, e a quinta do Sistema Sicoob no País.

O empresário e delegado da Sicoob Credisul em Nova Mamoré, Cristimar Rodrigues, fez uma intervenção durante a reunião para ressaltar a sua confiança na cooperativa, e o que ela representa para o associado.

“Na cooperativa somos tratados como donos, a equipe te chama pelo nome. A cooperativa é nossa e temos de valorizar isso. Os resultados são reais. Os números apresentados hoje aqui não são uma fantasia!”, assinalou.

>>> Confira as fotos: