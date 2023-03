O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da FIMCA Vilhena está atendendo a população de forma gratuita. Acadêmicos do 7º ao 10° períodos, juntamente com seus supervisores, poderão fazer atendimentos jurídicos a sociedade através do NPJ.

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ é o laboratório mais completo para a formação tanto profissional como pessoal do bacharel em Direito. O principal objetivo da prática é tornar os estudantes aptos ao exercício da profissão. É nele, portanto, que os estudantes irão alinhar teoria e prática e sairão do curso com a experiência necessária para a atuação jurídica após obtenção da carteira da OAB.

O Núcleo de Prática Jurídica é também uma ferramenta social, uma iniciativa importante no que diz respeito à facilitação do acesso à justiça. Assim, as pessoas de baixa renda conseguem ter uma assessoria jurídica para defender às suas causas, sem cobrança de honorários. As atividades podem ser desenvolvidas na própria instituição e a FIMCA Vilhena oferta um espaço projetado especialmente para o NPJ, totalmente semelhante aos escritórios de advocacia seniores que possuam secretária, coordenação, advogados (professores) e estagiários (estudantes).

Se você está precisando de um atendimento jurídico ou sabe de alguém que precisa, entre em contato conosco. A FIMCA Vilhena irá te ajudar. Mais informações através do telefone 3322-8966.