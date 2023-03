Com cerca de dez participantes e mesmo se chamando ‘Troller Clube de Vilhena’, o movimento surgido há cerca de dez anos é híbrido e democrático.

Outros veículos — desde que “rústicos e sistemáticos”, devidamente equipados — participam das aventuras que ocorrem na região amazônica.

Um dos destinos preferidos é BR 319. Os aventureiros percorram a rodovia pela primeira vez em 2022, com quatro carros apenas. Já, recentemente, foram em dez.

O percurso é desafiador e a adrenalina é certa. São três dias de viagem de Vilhena até Manaus (AM). Dormem em pousadas precárias e, a maioria, em acampamentos. A travessia à balsa em alguns trechos, o contato com ribeirinhos e as paisagens, são vivências que compensam os “apuros” nos atoleiros e trechos sinuosos.

O grupo de trilheiros está programando a próxima viagem, desta vez para Alter do Chão; é um paraíso com lindíssimas praias desertas à beira do Rio Tapajós, no Pará.

Ao Extra de Rondônia, o empresário vilhenense Francisnei Negri, 45, disse que as aventuras atraem, principalmente, pessoas acima de 30 anos. “O que nos une é o prazer da aventura”, define.

A regra é: “quanto pior, melhor”. Nem é preciso ir para muito longe para encontrar lugar adequados à prática esportiva. No Cone Sul de Rondônia, o lugar que os troleiros gostam de frequentar é uma estrada no distrito de Nova Conquista.

Outro ponto usado como trilha, aberto há pouco tempo na região de Vilhena, é uma estrada perto da subestação da Eletronorte.

Além do espírito de aventura, é preciso senso de humor para encarar as trilhas. “Nosso grupo é bastante espontâneo, fazemos brincadeiras e nos divertimos”, conta Negri. Os vídeos mostram bem isso.

Homens, mulheres, jovens de 25 a 60 anos fazem parte das comitivas. Param para churrascos, fotos em lugares paradidáticos e muitas emoções que incluem os problemas mecânicos.

Há interatividade, também, com moradores dos locais por onde a caravana passa, como é o caso do vídeo (abaixo) mostrando três meninos, que vivem às margens da 319 [estrada entre Porto Velho e Manaus], com seu singelo animalzinho de estimação: um jacaré.

