C.O.N., de 26 anos e R.O.R., de 40, foram presos na noite de sexta-feira, 31, pela guarnição da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 23h50, a guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 1501, no bairro Cristo Rei, quando os militares observaram um casal, no qual ao perceberem a presença da viatura agiram de modo que chamou a atenção para abordá-los.

Durante a abordagem, o casal forneceu nomes falsos a guarnição, porém, desconfiados dos suspeitos, os policiais realizaram uma pesquisa completa no sistema incluindo álbuns de fotos de foragidos. Com isso, foi descoberto que o casal havia fornecido nomes falsos.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que contra eles havia mandados em abertos expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

C.O.N., tem pena e 15 anos, 3 meses e 16 dias para cumprir no regime fechado por crime de roubo.

R.O.R., tem pena de 11 anos, 11 meses e 29 dias para cumprir no regime fechado por crimes de tráfico de entorpecentes e roubo.