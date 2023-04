O tradicional gelato italiano, feito com frutas frescas, sem corantes, sem gordura vegetal hidrogenada e sem emulsificante artificial vai ganhar um quiosque de design clássico no Park Shopping Vilhena a partir deste sábado, 1° de abril.

A Gelato Signore, assim, abre sua primeira filial, após grande sucesso da sede na avenida Major Amarante. A inauguração do novo ponto acontece a partir das 10h.

“Usamos frutas, nata e creme de leite para termos um produto saudável e muito saboroso ao mesmo tempo. experiência sensitiva apaixonante”, revela Sandro Signor, proprietário do espaço.

Há um ano em Vilhena, a gelateria Signore expande o negócio com a unidade quiosque no Park Shopping Vilhena construído sob encomenda em estilo vintage para oferecer sorvetes de alta qualidade. O carrinho, com design inspirado nas curvas dos veículos dos anos 50, exala a tradição que o produto pretende resgatar.

Os sabores que já estão no cardápio da Gelato Signore atualmente são diversos e atendem os paladares mais exigentes: belga zero, pistache, flor de morango, ovomaltine, flor de maracujá, chocolate belga, tapioca, morango, cupuaçu e coco zero.

Acompanhe as redes sociais da Gelato Signore e do Park Shopping Vilhena para mais informações e novidades neste lançamento!

@gelato.signore

@parkshoppingvha