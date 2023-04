Daqui a exatos 52 dias terá início mais uma edição da Rondônia Rural Show Internacional, a Feira que tem alavancado o setor do agronegócio e movimentado a economia do Estado.

O lançamento foi oficializado pelo governador Marcos Rocha, durante solenidade realizada na noite de sexta-feira (31), em Porto Velho, dando início à contagem regressiva para a realização da Feira que acontece de 22 a 27 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

A expectativa é de quebrar o recorde de volume de negócios e de visitantes, superando a edição de 2022.

Ao lançar oficialmente a Rondônia Rural Show Internacional, que chega à sua 10ª edição este ano, o governador Marcos Rocha, acompanhado da primeira-dama, Luana Rocha, reforçou as ações do Governo do Estado na preparação para o evento deste ano que traz como tema as “Tecnologias Sustentáveis”, pontuadas como importantes elos entre a sustentabilidade e a produtividade, potencializando a rentabilidade na agricultura e na pecuária e, consequentemente, refletindo no agronegócio rondoniense que avança e passa a ser conhecido em nível nacional.

Durante o evento, também foi lançado, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o selo personalizado alusivo aos 10 anos da Rondônia Rural Show, evidenciando a importância para o Agro, conquistando mais espaço e visibilidade à maior Feira de agronegócio da região Norte do Brasil.

“Estamos fazendo o lançamento da Rondônia Rural Show que tem contribuído para o desenvolvimento do Estado. Temos a expectativa muito boa de superar os números alcançados no ano passado. As instalações estão sendo aperfeiçoadas, ou seja, tudo para dar um ambiente mais confortável. Temos a confirmação de autoridades de outros países que estarão presentes. Nosso Agro está crescendo e queremos avançar ainda mais”, enfatizou Marcos Rocha, ao mesmo tempo em que destacou que a Feira permite ao pequeno, médio e grande produtor compartilhar espaços de conhecimento e modernização do agro.

Em 2022, a Feira atingiu volume de negócios de R$ 2,6 bilhões, além de ultrapassar o número de público presente na edição passada, que foi de mais de 240 mil visitantes. Durante os dias de realização da Rondônia Rural Show Internacional, os visitantes poderão conferir de perto o funcionamento das tecnologias, maquinários e ações voltadas para o setor com as tendências e inovações para o agronegócio.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, disse que a Rondônia Rural Show se destaca pela intensa realização de negócios ocorridos apresentando as maiores novidades em tecnologia e sustentabilidade. “O agronegócio do Estado já se tornou referência nacional. As ações e investimentos do Governo do Estado fortalecem ainda mais a Rondônia Rural Show e essa décima edição será ainda mais especial. A Feira ganha mais forças a cada ano e alavanca cada vez mais a agricultura”, enfatizou.

POTENCIALIZANDO A ESTRUTURA

Ao finalizar, o governador Marcos Rocha destacou que Rondônia é desenvolvimento e vive um momento. O Governo definiu reforço na estrutura de todo espaço para melhor receber os visitantes e expositores, a começar pela pavimentação asfáltica no interior do Centro Tecnológico Vandeci Rack, com ações do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Também estão sendo investidos recursos para a reestruturação do pavilhão da bovinocultura, onde será realizada a 4ª edição da feira do Agronegócio do Leite; para a abertura de novas vias no entorno do parque para melhoria do acesso; ampliação da rede elétrica para aumentar a carga de energia que chega ao parque, bem como outras ações anunciadas durante o lançamento da Feira