Foi realizada uma assembleia-geral no último dia 25 de março, para a eleição de uma nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vilhena e Chupinguaia, (STTR). Segue com a presidência, Clarinda Maximino da Silva estará à frente até o ano de 2027.

Clarinda Maximino, 49 anos, casada, mãe de três filhos, avó de 4 netos e agricultora, participa do movimento sindical desde o ano de 2006 no estado de Mato Grosso, faz parte do STTR de Vilhena desde o ano de 2013. Onde iniciou na secretaria de políticas sociais, e está como presidente do sindicato desde agosto de 2021, onde deu continuidade no trabalho da presidente Eliane Ritter que por motivos particulares teve de se ausentar, e findou o mandato em março de 2023.

A eleição do Sindicato que reelegeu a presidente teve 115 votos, sendo 113 votos, sim, e 2 votos, não. Onde ficou eleita a chapa “Unidos Somos Fortes”, sendo empossada no dia 11 de abril. Esteve presente também, o Secretário de Agricultura e Vice-prefeito Aparecido Donadoni e Adilson Machado, representante da CPT e Assessor da Deputada Claudia de Jesus.

Com a assembleia, agora a nova chapa é composta por 10 Diretores e seis membros do Conselho Fiscal, sendo três titulares e três suplentes.

>>>confira:

Presidente: Clarinda Maximino da Silva

Vice-presidente e Secretário do Meio Ambiente da FETRAGRO: Teófilo Santana

Secretaria Geral: Valquiria Francelino de Assis Vilela

Secretaria de Finanças: Estela Regina Inacio Pagani

Secretária de Política Sociais: Mari Jaine Santina

Secretária de Mulheres: Suzana Pereira

Secretário de Jovens: Alam Souza de Sá

Secretário de formação: Romildo Sales da Costa

Secretário Agrícola: Anderson dos Santos Garcia

Secretário do meio Ambiente: João Mussi Benetti

>>>Conselho Fiscal:

Selma Cavichioli

Lincon Justiniano de Souza

Abrahão Pereira Alves

>>>Suplentes:

Josias Jorge Amancio

Silvane Ries

Veronilce Balansin Zenewich

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>