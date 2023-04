Os serviços digitais se tornaram um recurso convencional em praticamente todos os setores. Muitos cooperados preferem fazer sozinhos suas transações, sem precisar entrar em filas para falar com um atendente, nem ter que se adequar aos horários das agências, utilizando recursos de autoatendimento, como os caixas eletrônicos, internet banking e o App Sicoob.

A combinação de serviços digitais com o autoatendimento é algo que faz a diferença. Pensando nisso, Tania Nascimento, gerente da agência digital da Sicoob Credisul, anunciou o lançamento do atendimento online da cooperativa através da Alice, a assistente virtual do Sicoob, dentro do App Sicoob.

“Iremos implantar em breve e irá facilitar muito o nosso atendimento. Através do chat da Alice, nossos cooperados têm acesso a informações e podem tirar dúvidas de maneira mais ágil. Se acaso a dúvida não for solucionada pela Alice, o cooperado será encaminhado para a nossa plataforma de atendimento online com um atendente real”, informou a gerente.

Na apresentação, Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, mostrou como a agência digital teve um aumento expressivo de cooperados. Em 2022, o número cresceu 34% chegando a 8,3 mil, e em abril deste ano já passaram de 10 mil. O capital social foi ainda mais surpreendente com o crescimento de 207%, chegando a R$ 314 mil. A carteira de crédito cresceu 48%, indo para R$ 344 mil. Os depósitos totais tiveram crescimento de 48%, alcançando 3,42 milhões.

Os cooperados também acompanharam as ações e projetos sociais realizados pela cooperativa, apresentados por Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul. Vilmar destacou que além de oferecer os melhores serviços financeiros, a cooperativa também contribui com o desenvolvimento das comunidades onde está inserida. Para conferir os projetos sociais e outras informações da Sicoob Credisul acesse www.sicoobcredisul.com.br.