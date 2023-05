A Loit, empresa de contabilidade com especialização em atendimento a produtores rurais chegou ao Cone Sul nessa semana para uma nova rodada de atendimento aos clientes.

A titular da marca, a contadora Carla Lima, explicou que o principal foco da Loit é ajudar o produtor rural na revisão dos impostos que pagam garantindo a organização das contas e um planejamento estratégico para melhorar a contabilidade do agronegócio e aumentar a lucratividade.

Carla Lima explica que a Loit tem atuado em várias regiões de Rondônia como, por exemplo, nos municípios do centro do Estado (Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto) bem como na região da Zona da Mata. “O que estamos observando é que os produtores rurais encontram muitas dificuldades em organizar e manter sua contabilidade, fato que aumenta exponencialmente os valores que acabam tendo que pagar em impostos e quando vira o ano já não há mais nada o que fazer. Nossa missão é justamente sanar este problema e proporcionar mais tranquilidade aos nossos clientes fazendo com que ele passe as festas de final de ano tranquilo”, comentou a contadora.

A empresa já tem em seu portifólio casos emblemáticos que resultaram grande economia aos produtores. “Em algumas ocasiões conseguimos reduzir significativamente o valor pago em impostos que nosso cliente pôde comprar uma caminhonete nova com o valor economizado. Em outras ocasiões também tivemos êxito ao garantir economia aos clientes, que puderam reenvestir em suas produções, melhoraram suas receitas e organizaram toda sua contabilidade”, arrematou a contadora.

Para agendar uma reunião com os profissionais da Loit, basta entrar em contato pelo telefone (69) 9 9204-7113.