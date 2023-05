A XVIII edição da Copa AVV (Associação Vilhenense de Voleibol), promovida no final de semana, foi um dos mais prestigiados eventos desta natureza no estado de Rondônia.

Com participação de 46 equipes de Rondônia (RO) e Mato Grosso (MT), a competição demonstrou o profissionalismo e competitividade das equipes vilhenenses, que conquistaram Ouro, Prata e Bronze nas categorias.

O evento reuniu mais de 500 atletas, proporcionando partidas emocionantes ao público com performances brilhantes a fim de conquistarem os tradicionais troféus e medalhas das Copa AVV.

A diretoria da AVV e o conselho de Pais da Associação, juntamente com todo staff da Secretaria Municipal de Esportes de Vilhena (Semes), comandados pelo titular da pasta, Silmar de Freitas, não mediram esforços para ofertar uma estrutura diferenciada.

As quadras do ginásio da AVV, Geraldão e Jorge Teixeira de Oliveira receberam os jogos da competição, com as partidas acontecendo nos três períodos: matutino, vespertino e noturno, totalizando mais de 80 jogos numa verdadeira maratona de voleibol.

A copa contou com a participação de 46 equipes sendo: sub-15 feminino (sete), sub-15 masculino (nove), sub-8 feminino e masculino (dez em cada); e sub-20 masculino com 10 equipes.

No noite de domingo foram conhecidos os campeões de cada categoria, sendo: SUB-15: feminino (Campo Verde, AVV e Cacoal), masculino (AVV, Tangará da Serra e Cacoal); SUB-18: feminino (Campo Verde, Tangará da Serra, AVV), masculino (Ji-Paraná, Espigão do Oeste e AVV) e no SUB-20: masculino Vilhena sagrou-se campeã seguido por Cacoal e Ji-Paraná.

JOGO EMOCIONANTE

Para maioria dos atletas, o confronto da competição mais emocionante e que deixou todos com os nervos à flor da pele ocorreu na semifinal da categoria sub-20, entre os meninos da AVV e Ji-Paraná.

A AVV perdeu o primeiro set e esteve muito perto de não chegar à final da competição; o segundo set esteve totalmente para o Ji-Paraná que chegou estar vencendo por incríveis parciais (19×14 / 22×17 e 23×18), dando todos os indícios de uma vitória inconteste Ji-Paraná. Porém, os meninos da AVV que, provocados, de forma surpreendente, viraram o set (28×26), levando a partida para o set desempate, vencendo o tie break de forma brilhante, conquistado o título da Copa.

Na final, os meninos da AVV superaram a representação de Cacoal por 2×0 e sagraram-se campeões de forma invicta.

DISPUTA ENTRE RO E MT

No confronto entre as delegações, RO levou a melhor e conquistou três títulos dos cinco em disputa. MT conquistou os dois outros. Vilhena apresentou a melhor campanha da XVIII Copa AVV conquistando dois ouros (sub-15 e sub-20 masculino), um vice-campeonato (sub-15 feminino), e dois bronzes com os atletas do sub-18 fechando as conquistas das equipes da AVV.

As equipes da AVV estiveram sob o comando dos técnicos Ana Emerick, France Lima, Heliomar Gonçalves e Silvan Freitas, que agradeceram a todos as empresas parceiras da competição.