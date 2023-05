Mesmo nestes tempos de medo, ameaças, censura e o ovo da serpente da ditadura se formando, há ainda, aqui e ali, alguns brasileiros que têm coragem para enfrentar os que estão mandando, desmando, pisoteando a Constituição e virando de cabeça para baixo, os verdadeiros valores do povo brasileiro.

São vozes cada vez mais isoladas, mas ao menos ainda as há. O senador Marcos Pontes, nosso astronauta, orgulho da Nação e que tem o respeito do povo brasileiro, ao contrário dos que, impondo um governo paralelo, judicializaram o país, querendo até tolher o sagrado direito à opinião, é um destes personagens que, sem temor, porque nada devem, estão se insurgindo contra esse estado de coisas.

Os poderosos o ouvem silentes, porque não há como responder. Num discurso no Senado, Pontes fez um resumo da triste situação que nosso Brasil vive hoje. Leia alguns dos trechos: “eu vim aqui hoje com uma certa preocupação. Estamos vivendo num país onde o crime é exaltado e muitas vezes apoiado. Onde presos, depois de cometerem todos os tipos de atrocidades, têm direitos e regalias que, muitas vezes, são mais do que os trabalhadores têm. Onde pessoas são soltas e aplaudidas, mesmo depois de terem sido condenadas em um processo legal completo, com provas e julgamentos por dezenas de juízes, em diversas instâncias. Onde o direito à propriedade não tem sido respeitado. Onde criminosos invadem terras, casas, prédios, com a certeza da impunidade. Onde não existe mais um processo legal correto e completo. Onde a investigação, denúncia, julgamento e punição são, muitas vezes, concentrados em uma só instância, sem direito à defesa completa ou ampla. Onde um cartão de vacinação justifica busca e apreensão e, ao mesmo tempo, helicópteros de traficantes são devolvidos aos bandidos. Onde a imparcialidade da Justiça torna-se irrelevante e duas pessoas ou duas instituições, acusadas do mesmo crime, têm tratamento diferente. Onde a “democracia”, entre aspas aqui, faz parte do mesmo discurso que permite que uma pessoa, sozinha, sem nunca ter sido eleito pelo povo , modifique uma lei criada e aprovada por quase 600 representantes legítimos, eleitos pelo voto de milhões de brasileiros!”.

Ele ainda acrescenta: “a pergunta é: que tipo de democracia é essa? Algum tipo de democracia diferente, totalitária, uma “Eucracia” ou alguma coisa desse jeito? Sim, nós vivemos em tempos de escuridão. Vivemos num país onde existe clara interferência entre os poderes. Onde o Poder Legislativo, que é o representante legítimo do povo, se apequena a cada dia. Onde a instabilidade da democracia e a insegurança jurídica, afastam investidores, fecham empresas e cortam empregos. Onde a propaganda e o apoio comprados, pintam “Fake News permitidas”, vamos chamar assim. E conclui, depois de longa análise: “isso é democracia?”. Marcos Pontes não vive no mundo da Lua. Tem os pés no chão. E sabe muito bem o que está acontecendo conosco. O discurso na íntegra pode ser acessado pelas redes sociais.

CHRISÓSTOMO EXAGERA, OFENDE MINISTRO E TAMBÉM A PRIMEIRA DAMA, EM DISCURSO NA CÂMARA

O deputado federal rondoniense Coronel Chrisóstomo certamente passou a linha da liberdade de crítica e a seus adversários, ao ofender o ministro da Justiça, em mais um duro discurso feito na tribuna da Câmara. Primeiro, avisou que iria atacar “aquele senhor que está com sobrepeso!” Depois também atacou a primeira dama, chamando-a de “Janja Abóbora! Avisou, no discurso, que o ministro, taxado por Chrisóstomo como “seu irresponsável”, “se vier na marra, vai levar porrada. “Vai legar porrada”, repetiu”. “Sabe de quem? Do povo brasileiro”. E chamou para a briga: “vem pra cima, vem!” Basicamente, o discurso do parlamentar foi uma resposta a comentário de Flávio Dino, que teria ameaçado que se o Congresso não aprovasse a Lei do Controle da Internet, chamada de “Lei da Mordaça”, o STF e o Governo o fariam. ““Rapaz, tu não estás em Cuba, não, sobrepeso! Este País é democrático! Ele não é comunista! Se tu gostas de comunista, como já declarou, vaza do Brasil, seu sobrepeso! Seu irresponsável! Esta nação tem dono! E o dono é o povo brasileiro! Esses têm que abraçar o Brasil! Daqui a pouco tu sais daí, sobrepeso! Aqui, na marra, não funciona”, berrou da tribuna. O deputado rondoniense ainda chamou a primeira dama de “Janja Abóbora” e fez insinuações desnecessárias e fora do contexto, sobre ela. Por fim, declarou seu amor pelo ex-presidente Bolsonaro. Chrisóstomo tem que se cuidar. Além de correr risco de passar a tênue linha do correto e do exagero, ele ainda pode acabar se tornando uma figura apenas folclórica na política, o que não é nada positivo. Rondônia precisa dele, mas com algum equilíbrio.

É BOM VER TANTA POLÍCIA NA RUA, PRENDENDO BANDIDOS, NA OPERAÇÃO QUE DEVIA SE CHAMAR ANTES TARDE DO QUE NUNCA!

Uma ação nacional em 13 Estados, Rondônia no pacote, levou dezenas de criminosos para a cadeia. Por aqui, o trabalho conjunto da Polícia Militar e do Ministério Público conseguiu prender dezenas de bandidos, todos suspeitos e denunciados por envolvimento em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e vários outros crimes, como, por exemplo, o domínio, pelo medo, de conjuntos habitacionais populares. Como ocorre há muito tempo, na Capital, no Orgulho do Madeira, para citar apenas um dos residenciais ocupados por famílias pobres, que vivem sob o tacão de facções criminosas. Dá gosto de se ver tanta polícia nas ruas, pegando estes bandidos que, infelizmente, poucos deles ficarão na cadeia, pela proteção vergonhosa proteção que nossas leis dão a criminosos de todos os naipes. O único senão é a bobagem que nossas polícias e o MP fazem, ao nominarem operações como esta que ocorreu por aqui e em outros 12 Estados. O nome de “Cnidários” é um deboche. Primeiro, porque raríssimos são os brasileiros que sabem o que é isso. Há que se pesquisar no dicionário. Depois, porque seria muito melhor, mais simples e correto, dar a esse tipo de ação um nome bem acessível, talvez como “Operação Antes Tarde do Que Nunca!” ou, quem sabe, “Operação Finalmente!, já que a ação destes bandidos é do conhecimento das autoridades há longo tempo e, só agora, tanto tempo depois, eles são presos. Enfim, ao invés da idiotice do “Cnidários”, antes tarde do que nunca!

VERGONHA! CONJUNTOS PARA FAMÍLIAS POBRES SÃO DEMOLIDOS, DEPOIS DE OBRAS ABANDONADAS POR MAIS DE DEZ ANOS

Um dia, quando formos um país sério, cenas como as vistas nesta quarta-feira e assistidas também há alguns meses em outra área da Capital dos rondonienses jamais se repetirão. Começaram a vir abaixo, por máquinas da Prefeitura, parte dos prédios e esqueletos de outros dois conjuntos habitacionais, na ria Três e Meio, zona sul, onde deveriam estar morando, há mais de uma década, dezenas de famílias entre os mais pobres moradores de Porto Velho. Anunciadas com pompa, circunstância, discursos efusivos, com grandes realizações sociais, os prédios do chamados “Floresta I e II” estão indo ao chão, como o foram, há pouco tempo, os dos conjuntos Cuniã e Mato Grosso, em outra região da cidade. Milhões de reais foram jogados no lixo, junto com os sonhos de um grande número de pessoas, que sonhavam em morar numa casa própria, mesmo que modesta. Projetos fajutos, má gestão, falta de respeito com o dinheiro do contribuinte, politicagem pura e falta de respeito com a população mais pobre, outra vez enganada, fazem parte de um enredo que parece não ter fim. Os prédios, semidestruídos pelo tempo, não teriam como serem concluídos. E seria quase duas vezes mais caro recuperá-los do que começar tudo de novo, do zero. Pobre Brasil, pobre e enganada gente brasileira! Felizmente, em algumas obras abandonadas, houve possibilidade de recuperação e dezenas de casas populares serão entregues na atual administração municipal.

PERTO DO DÉCIMO ANIVERSÁRIO, OBRAS DO ESPAÇO ALTERNATIVO AINDA NÃO ESTÃO TOTALMENTE PRONTAS

Antes de começar o ano em que vai comemorar seu décimo aniversário (foi aberto ao público no segundo semestre de 2014) o Espaço Alternativo finalmente ficará pronto? A obra, um dos únicos locais de lazer do porto-velhense, junto com alguns poucos parques e os famosos “banhos”, nunca foi totalmente concluída. O projeto original previa quadras de esportes, milhares de árvores plantadas, um grande estacionamento e várias outras melhorias. A linda passarela, uma verdadeira obra de arte, não fazia parte do projeto inicial, mas foi, sem dúvida, um dos melhores avanços para o local de lazer da Capital. Depois de enfrentar uma série de problemas, principalmente com o furto da fiação e de lâmpadas, durante anos, parece que agora o problema está sanado. Os fios, subterrâneos, protegidos por cimento, entre outras formas de segurança, dão ao Espaço uma iluminação a LED como nunca se vira antes. Há, claro, ainda, a questão dos vândalos, bêbados e drogados que passam noites no local e até arrancam madeira dos brinquedos e dos pequenos prédios ali construídos, para fazer churrasco, mas a segurança tem melhorado. O que falta, então? Falta o estacionamento, prometido há pelo menos cinco anos, mas que nunca saiu do papel. Agora, a SEOSP, a secretaria de obras públicas do governo, diz que até o mês de outubro próximo, tudo estará pronto. Serão quase 1.600 vagas para carros, mais de 600 para motos e outras 65 para bicicletas. A área já foi negociada com a Aeronáutica. Será que dessa vez o prazo vai ser mesmo cumprido?

OBRAS NA CÂMARA DA CAPITAL TRANSFERE REUNIÕES DE VEREADORES PARA O ANTIGO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Depois de longo tempo, o antigo plenário da Assembleia Legislativa do Estado, onde funciona hoje apenas a Escola do Legislativo, no final da rua Pinheiro Machado, centro da Capital, voltará aos seus discursos empolgados. Desde 22 de janeiro de 2019, portanto há quatro anos e meio, o antigo prédio do Parlamento não é mais utilizado pelos deputados estaduais. Agora, ao menos durante algum tempo, vozes voltarão a ser ouvidas por ali. E o será através de discursos não de membros do Parlamento estadual, mas sim dos vereadores da Câmara Municipal de Porto Velho. O resumo da ópera. O presidente Marcelo Pacele e seus pares estavam sentido na pele, no sentido literal, alguns problemas no atual prédio do Poder Legislativo municipal. Inclusive goteiras, mas também outros problemas no telhado e a necessidade de algumas correções que precisam ser feitas. O prédio da Câmara, portanto, ficará em obras durante cerca de três meses, para que os problemas detectados sejam solucionados. Para que isso seja possível, um grupo de vereadores, liderado pelo próprio Pacele, foi buscar apoio de um ex-vereador: o hoje presidente da Assembleia, deputado Marcelo Cruz. No encontro, em que estiverem presentes os vereadores Dr. Gilbert, Everaldo Fogaça e Isaque Machado, Marcelo autorizou o uso do antigo prédio pelos edis porto-velhense. O antigo plenário está sendo readaptado, inclusive em seu sistema de som, para que a reuniões da Câmara possam ser lá realizadas, enquanto durarem as obras na Câmara. Os detalhes estão sendo acertados entre o comando do legislativo municipal com o novo gestor do prédio e diretor da Escola do Legislativo, Thiago Tezzari.

JAQUELINE PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL DO PP E COMEÇA A PREPARAR O PARTIDO PARA A ELEIÇÃO DO ANO QUE VEM

Um encontro nacional de mulheres deu espaço e destacou a ex-deputada federal Jaqueline Cassol, presidente regional do PP. Ela foi uma das palestrantes do “Seminário Fortalecendo o Futuro”, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas, realizado em Porto Alegre, no final de semana. Mulheres no poder, empreendedorismo feminino e políticas públicas foram os principais temas abordados durante o encontro. Entre as palestrantes convidadas estavam Chiara Biondini, do PP de Minas, a deputada estadual mais jovem do Brasil; Ellen Konrad, secretária-geral do Movimento, e Soraia Hanna, especialista em ações estratégicas para empresas e instituições. Além disso, os consultores Vivian Faria Corrêa e Francisco Lumertz “enriqueceram ainda mais o evento”, segundo a representante rondoniense. Jaqueline Cassol, enfatizou a importância da mulher em cargos de destaque. “Todas nós temos histórias de luta e superação. Precisamos usá-las para nos tornar cada vez mais fortes, pois a nossa experiência de vida enquanto mães, esposas, filhas e profissionais pode contribuir de maneira extraordinária para o futuro do nosso bairro, da nossa cidade, estado e do país”, disse. A presidente regional do PP está organizando o partido, em busca de candidaturas viáveis, de olho na eleição municipal do ano que vem.

