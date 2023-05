Neste sexta-feira, 05, a partir das 22h, a casa de Shows Alteza Pub & Bar, apresenta o “Baile da Tenebrosa”, a noite promete muita música em Vilhena.

Serão apresentadas nove atrações, com a presença do cantor sertanejo Léo Moura, com os melhores “piseiros”.

Já animação fica por conta dos MC Cris, MC Kazama, Dj “TH”, e Dj “7”, Dj Well, Dj Kamus, Dj Allana e Vinicius Dutra, tocando as melhores do funk e eletrônico.

O evento será dividido em dois ambientes e será realizado 1 hora de open catuaba e cerveja para as mulheres até, 01H, também Rosh em dobro, aniversariante do mês não paga entrada. Essa você não pode perder!