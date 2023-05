A participação no Simpósio sobre Inovação e Bioeconomia, com objetivo de criar produtos mais sustentáveis fez parte da agenda do governador de Rondônia, Marcos Rocha, nesta quarta-feira (10), no Encontro dos Estados Subnacionais Membros da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF), realizado nos Estados Unidos (EUA), com a participação de chefes dos Executivos Estaduais do Norte do Brasil.

Encerrando a pauta de reuniões do dia, o governador também participou da assinatura da carta de proclamação da cidade de Miami com o objetivo de haver um esforço para que os que mais necessitam possam usufruir do crescimento da economia.

Uma série de reuniões de desenvolvimento de parcerias estratégicas movimentou, durante três dias de realização do evento.

Desde segunda-feira (8), o governador Marcos Rocha esteve reunido com líderes governamentais e empresariais internacionais. A Força-Tarefa de Governadores para Clima e Floresta (GCF) propõe o fortalecimento de parcerias para projetos que contribuam ao desenvolvimento sustentável, bem como definir estratégias, estabelecer relação com instituições, por meio de trocas de experiências, tecnologias, visando o fortalecimento de relações.

O desenvolvimento sustentável é preservação ambiental foi enfatizado pelo governador Marcos Rocha. “A nossa missão teve como foco, iniciar as tratativas dos governos com essas importantes reuniões que fortalecem possibilidade de se firmar parcerias voltadas para projetos quanto ao desenvolvimento sustentável, bem como construir novas oportunidades de negócios com investidores globais e debater os temas estratégicos para o futuro do planeta”, explicou o governador, reforçando, inclusive, que o objetivo é fortalecer as ações de prevenção contra desmatamentos e incêndios florestais, além da proteção dos recursos hídricos de Rondônia.

AÇÕES

A participação de Rondônia no encontro nos EUA, reforça o compromisso do Governo do Estado, com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Participaram dos encontros, além do governador Marcos Rocha, representantes do GCF; do Departamento de Estado dos Estados Unidos; da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e do Serviço Florestal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA); além de integrantes dos governos do Amazonas, Pará e Acre.