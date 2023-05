No dia 12 de maio de 2023, o renomado fotógrafo rondoniense Ésio Mendes completou 33 anos de carreira.

Com uma trajetória repleta de conquistas e reconhecimento, Mendes é considerado um dos melhores fotógrafos do estado, tendo passado por diversas redações de jornais renomados e pelos governos de Valdir Raupp, Ivo Cassol, José Caúla, Confúcio Moura, Daniel Pereira e Marcos Rocha, além de ter atuado no DECOM da Assembléia Legislativa de Rondônia.

Entre suas principais conquistas, destacam-se o prêmio Sinjor de fotografia, em 2006, pelo registro da foto “Matança em série no Urso Branco”, e a venda de suas fotografias para diversas agências de notícias do Brasil e do mundo, em 2002.

Com certeza! O Ésio Mendes é um grande exemplo para muitos fotógrafos em Rondônia e, inclusive, fora do estado. Com seus 33 anos de carreira, ele já fez um grande impacto na cena fotográfica local e nacional, sendo reconhecido por suas habilidades e talento.

Além disso, sua história inspiradora tem sido um exemplo para muitos que desejam seguir a carreira de fotógrafo. Sua dedicação, persistência e paixão pela fotografia são características que certamente inspiram muitos jovens a buscar o sucesso na área.

Sem dúvida, o Ésio Mendes é um profissional de destaque e um grande orgulho para Rondônia!

Atualmente, Ésio Mendes é um dos fotógrafos do DECOM do Governo de Rondônia, onde segue registrando momentos históricos e emocionantes da política e da sociedade rondoniense. Parabéns pelos 33 anos de carreira, Ésio Mendes!