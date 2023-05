12ª Edição REVISTA MARISA LINHARES Em Cacoal/RO, estive na presidência da SICOOB FRONTEIRAS e entreguei para o presidente Carlos Biazzi e para um dos fundadores e diretor Vornei Bernardes da Costa a aguardada 12ª Edição da REVISTA MARISA LINHARES impressa e diagramada em Curitiba/PR. A versão on-line está no SITE www.marisalinhares.com.br. ANIVERSÁRIO DE FERNANDA LINHARES Em Campo Grande/MS, no próximo DOMINGO, dia 21, minha filha caçula FERNANDA LINHARES TRAVENÇOLO festeja seu aniversário ao lado do esposo Alexandre Paulitsch.

DIA DAS MÃES – Café da Manhã na FIAT PSV CACOAL O casal Nacilene Maria Gois Souza e Edilson Souza da NOVA CACOAL SEGUROS. Na próxima terça-feira, DIA 23, Nacilene comemora aniversário. DIA DAS MÃES – Café da Manhã na FIAT PSV CACOAL As irmãs Andressa Piassarolo e Andréia Piassarolo com a linda e meiga filha Manuela.

DIA DAS MÃES – Café da Manhã na FIAT PSV CACOAL A gerente de vendas Rute Mandrick das concessionárias FIAT PSV Cacoal e Rolim de Moura com as lindas filhas Geovana e Ana Clara. ODONTOPEDIATRIA A cirurgiã-dentista MARIANA ANDRADE LINHARES especialista em Odontopediatria, pós-graduanda PNE – SLM Campinas, em constante busca de conhecimento em sua área, para atender sua disputada agenda em sua clínica ODONTOFACIL na avenida Porto Velho, ao lado da ZOFIE Joias.

SEMINÁRIO – DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA Em Cacoal/RO, no último dia 11, foi realizado o prestigiado 1º SEMINÁRIO Sobre a Importância do Diagnóstico Precoce de Câncer de Mama pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cacoal. Participaram a presidente Vera Travain Bianchini e a assessora jurídica advogada Julinda da Silva da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO, o diretor José Pereira das Neves Filho do Centro Oncológico de Cacoal, a assistente social Jessica Lima, a psicóloga Valdinéia Benvenutti e a médica oncologista clínica Márcia Aparecida da Silva.

VOTO DE LOUVOR Em Porto Velho, no último dia dez, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia foi realizada homenagem com VOTO DE LOUVOR por seus serviços prestados em prol da agricultura familiar, especialmente no setor cacaueiro de Rondônia, com propositura do deputado estadual Luis do Hospital, e um dos homenageados foi o vereador ROMEU RODRIGUES MOREIRA, empresário e membro da Câmara Setorial do Cacau, coordenador do Movimento Pró Cacau e autor da Lei 4.770/PMC/2021, que instituiu o Dia e a Semana do Café e do Cacau em Cacoal.

