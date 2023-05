A Sicoob Credisul e a escola Favoo realizaram, em parceria com o Instituto Sicoob, na sexta-feira, 19 de maio, a cerimônia de fundação e posse da Cooperativa Mirim, Coopbee, em Vilhena (RO).

Durante o evento, o grupo aprovou o Estatuto Social, apresentou o logotipo e chapa eleita dos Conselhos de Administração e Fiscal.

A Coopbee é uma associação de 70 alunos, de 8 a 12 anos, dos 6º e 7º anos do ensino fundamental da escola Favoo, que sob a direção das educadoras Giovana Santos, Rosimeire Roldão e Eneli Araújo, professora-orientadora, deram vida ao projeto.

O logotipo criado pelo próprio grupo reúne mãos representando diferentes povos, e pinheiros que indicam o Sistema OCB. As estruturas hexagonais não só lembram a escola Favoo, mas também refletem a natureza cooperativa das abelhas, que deu origem ao nome “COOPBEE”. As cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, são referências da antiga bandeira internacional do cooperativismo.

Na cerimônia, os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal foram empossados: Isabella Roldão Novakowski como presidente; Carolina Baldin Batista, secretária e Maria Luiza Macedo Baldin, tesoureira. Os estudantes escolhidos para compor o Conselho Fiscal foram: Murilo Ferreira Fernandez Campos, Tarcisio Rumanzki Ramos Freire e Larissa Petrillo Torresan. Os novos líderes exibiram o Estatuto Social e explicaram qual será o objeto de aprendizagem, que resultou na escolha de um produto que formará o caixa da cooperativa para iniciar as atividades de resgate da memória e cultura dos pioneiros de Vilhena.

Durante a solenidade de posse e formação dos conselhos definitivos, Murilo Ferreira Fernandez Campos, presidente da comissão provisória, destacou a responsabilidade e animação com a Coopbee. “Quero contribuir com o meu melhor para a cooperativa. Ter voz, ouvir, dar minha opinião e com a força da cooperação ajudar a transformar a nossa cidade”.

Adevania Silveira, gerente de marketing, comunicação e relações institucionais da Sicoob Credisul, falou que as discussões para a implementação da Cooperativa Mirim começaram em 2019, mas devido à pandemia da covid-19, a efetivação da iniciativa foi adiada e o planejamento voltou a acontecer em fevereiro deste ano. “O programa Cooperativa Mirim tem uma importância muito grande para todos nós, pois estimula as crianças a criarem, terem autonomia, protagonismo, liderança e olharem para a educação financeira. Acredito que os mais novos cooperados poderão ser para a sociedade indivíduos coletivos, responsáveis e agentes de mudança”.

A presidente da Favoo, Carolina Navarro Torres, exalta o entusiasmo dos alunos e professores, com mais esse projeto. “Estamos formando o futuro do cooperativismo. Eu e toda equipe, acreditamos que através das lições da Coopbee, nossas crianças vão ajudar muito a nossa escola e comunidade, sendo pessoas menos competitivas, mais preocupadas com o mundo e com o próximo”, pontua.

Para prestigiar a cerimônia de fundação e posse estavam Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul; Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul; Altair Schramm, presidente da Central Sicoob Norte; Francisco Barbosa, diretor operacional da Sicoob Norte; Raimundo Nonato, Pessoa de Desenvolvimento Estratégico; Rodrigo Alves, diretor do Ensino Superior da Favoo; Salatiel Rodrigues, presidente do Sistema OCB/RO e Onofre Cezário, presidente do Sistema OCB/MT, além de professores, pais e alunos da Favoo.