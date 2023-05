Na noite desta quarta-feira, 24, um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa Ciclo Cairu, localizada na Avenida Turíbio Odilon Ribeiro, em Pimenta Bueno.

Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas o Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas que chegou a atingir alguns imóveis nas proximidades.

