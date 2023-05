Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia deflagrou a operação “Oitavo Mandamento” em resposta ao homicídio que vitimou José de Oliveira, popularmente conhecido como “Gay José”, executado com golpes de faca e chave de fenda, fato ocorrido na madrugada da última terça-feira, 23.

A ação policial foi coordenada pela Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida de Ariquemes e contou com apoio da 1ª DP e da Delegacia Regional de Ariquemes e resultou na prisão de dois dos três suspeitos da ação criminosa.

Os suspeitos A.A.S., de 28 anos, e D.M.O., de 32 anos, foram presos, por força de mandado de prisão temporária.

Além da prisão de A.A.S., e de D.M.O., policiais civis cumpriram dois mandados de busca e apreensão, visando a colheita de elementos de informação para subsidiar a continuidade das investigações.

Após os procedimentos de praxe, os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Ressocialização de Ariquemes, onde ficarão à disposição da Justiça.

Outro suspeito de participação no homicídio J.J.H.J., de 29 anos, também está com prisão temporária decretada, mas não foi encontrado em seus endereços, razão pela qual é considerado foragido da Justiça.

A Polícia Civil pede a quem tiver notícias de seu paradeiro que entre em contato pelos números (69) 3535 2510 ou (69) 3535 2339.

O nome da operação “Oitavo Mandamento” faz referência à motivação do crime, um suposto furto praticado à casa da sogra de um dos suspeitos, os quais acusaram a vítima de saber sobre a autoria do crime, exigindo que ela entregasse o suspeito e os objetos ilegalmente subtraídos, o que, com sua negativa em colaborar, acabou sendo assassinado.

De acordo com o delegado responsável pela operação, Ícaro Alex Soares Bezerra, com a prisão dos dois suspeitos, a Polícia Civil reforça o seu compromisso com a população ariquemense, apresentando uma rápida e eficaz resposta ao grave crime de homicídio praticado há apenas dois dias em nosso município.