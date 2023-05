Durante a sessão itinerante realizada na Rondônia Rural Show nesta quinta-feira (25), o deputado estadual Cássio Gois (PSD), oriundo de Cacoal, conhecida como a “Capital do Café”, teve motivos para comemorar.

Já no seu primeiro ano de mandato, Gois apresentou um projeto de lei de extrema importância para os produtores de café que acaba de ser aprovado.

A nova legislação destina-se à defesa dos produtores de café robusta e clonal, valorizando uma indústria cafeicultora reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus produtos.

O café do estado de Rondônia é amplamente reconhecido e premiado em diversos concursos. A nova lei proposta pelo deputado Cássio Gois, e agora aprovada pela ALE, estabelece uma política específica para o café, destacando a importância desse setor na economia local.

Com essa legislação, os produtores de café robusta e clonal em Rondônia terão uma proteção e apoio adicionais do poder público para o desenvolvimento de suas atividades.

De acordo com o último relatório divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, Rondônia foi responsável por cerca de 30% da produção nacional de café robusta no último ano, consolidando sua posição como um dos principais produtores do país nessa categoria. comprovam a excelência do café produzido em Rondônia. O estado tem sido destaque em premiações e concursos nacionais e internacionais, consolidando sua posição no mercado cafeeiro.

Além disso, é importante ressaltar que o deputado Cássio Gois demonstrou compromisso e eficiência ao apresentar um projeto de tamanha relevância em seu primeiro ano de mandato. Essa iniciativa reflete seu entendimento sobre as necessidades e potencialidades do estado de Rondônia, buscando fortalecer e valorizar os setores que impulsionam sua economia.

Com uma indústria cafeeira premiada e reconhecida nacionalmente, era fundamental estabelecer uma política específica para apoiar e fortalecer esse setor, afirmou Cássio em discurso na tribuna durante a Rondônia Rural Show.

A nova legislação demonstra o compromisso do deputado com o desenvolvimento econômico de Rondônia e sua dedicação em representar os interesses dos produtores e trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva do café.

“Agora, juntamente com todos os atores envolvidos no processo, do produtor ao poder público, esperamos que essa iniciativa traga benefícios concretos, impulsionando ainda mais a qualidade e a competitividade do café produzido no estado”, finalizou Cássio Gois.