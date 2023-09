LANÇAMENTO PEUGEOT 3008 TURBO A concessionária PEUGEOT em Cacoal realizou no Cacoal Shopping prestigiado lançamento do NOVO PEUGEOT 3008 TURBO. Na foto a empresária POLIANA MIRANDA que comanda as concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, e PEUGEOT e CITRÖEN em Cacoal do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, entre a gerente de vendas RUTE MANDRICK e a supervisora de vendas KAWANNY CAMARGO.

LANÇAMENTO PEUGEOT 3008 TURBO A concessionária PEUGEOT em Cacoal realizou no Cacoal Shopping prestigiado lançamento do NOVO PEUGEOT 3008 TURBO. Na foto parte da grande equipe de colaboradores.

24 ANOS DE SICOOB FRONTEIRAS Em 19 de setembro de 1999 surgiu em Cacoal/RO, por iniciativa de 59 empreendedores locais, uma pequena cooperativa financeira. Hoje, o SICOOB FRONTEIRAS superou todas as expectativas iniciais e soma mais de 19 mil cooperados em três estados Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São 23 agências físicas e um ponto de atendimento virtual, por meio do aplicativo. Atualmente, o SICOOB FRONTEIRAS atua em 22 cidades e possui um plano de expansão para alcançar ainda mais municípios, possibilitando que cada vez mais brasileiros tenham acesso ao cooperativismo financeiro. “Ao longo desses 24 anos de atividades ininterruptas, a cooperativa cresceu significativamente em todos os aspectos, com destaque para a evolução positiva do quadro de associados, quadro de colaboradores, capital próprio e movimentação de ativos, entre outros indicadores macros, que só demostram a confiança da comunidade na nossa cooperativa”, destacou Carlos Alberto Biazi presidente do SICOOB FRONTEIRAS. Na foto, CARLOS BIAZI e VORNEI BERNARDES DA COSTA na sala da presidência. 24 ANOS DE SICOOB FRONTEIRAS Em 19 de setembro de 1999 surgiu em Cacoal/RO, por iniciativa de 59 empreendedores locais, uma pequena cooperativa financeira. Hoje, o SICOOB FRONTEIRAS superou todas as expectativas iniciais e soma mais de 19 mil cooperados em três estados Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São 23 agências físicas e um ponto de atendimento virtual, por meio do aplicativo. Atualmente, o SICOOB FRONTEIRAS atua em 22 cidades e possui um plano de expansão para alcançar ainda mais municípios, possibilitando que cada vez mais brasileiros tenham acesso ao cooperativismo financeiro. Na foto parte da capacitada e atenciosa equipe de colaboradores da matriz do SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO.

Na foto parte da capacitada e atenciosa equipe de colaboradores da matriz do SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO. Em pé, de azul, um dos fundadores empresário e pecuarista GILMAR ODORISI e sentado, o gerente geral EDVALDO RODRIGUES.

FISIOTERAPEUTA MARCIO AKIO NAKANISHI O renomado fisioterapeuta MARCIO AKIO NAKANISHI que receberá o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023 no próximo dia 07 em Cacoal/RO, esteve recentemente participando em São Paulo/SP do MÉTODO FFS que é o maior treinamento/imersão para profissionais da saúde do Brasil.

PRESTIGIANDO LANÇAMENTO DO NOVO PEUGEOT Registrei no badalado e prestigiado lançamento do Novo Peugeot 3008 Turbo no Cacoal Shopping no último sábado, 16, o sócio proprietário Wesley Garcia, de preto, da loja de móveis planejados DIMARE CACOAL com a irmã advogada Camila Garcia e seu esposo Edifrancis Amaral Santos técnico em atendimentos e vendas da FIAT PSV em Cacoal/RO. NOVA VIAGEM AOS EUA Meu irmão empresário José Ricardo Linhares tem aproveitado bem suas viagens aos EUA para visitar os filhos Gabriel Resende Linhares que reside em Fort Laudardale na Flórida e José Ricardo Linhares Junior que reside em Orlando na Flórida, com a esposa Sarath Machado Linhares e o filho Joaquim. Desta vez a viagem foi de caminhão próprio com o filho Junior por inúmeros estados americanos, como Tennessee, Califórnia, Kentucky, Arkansas, Arizona, Las Vegas, Nevada e Los Angeles, e ainda passou pelo Deserto de Mojave um deserto árido e o mais seco da América do Norte.

VIAGEM AO NORDESTE BRASILEIRO Minha filha caçula Fernanda Linhares Travençolo e o esposo Alexandre Matos Paulitsch passam temporada nas praias de Alagoas e Rio Grande do Norte. Na foto estão em Conde/PB, praia de Coqueirinho.