Os jogos da segunda rodada do Rondoniense Sub-17 definiram os classificados para a próxima fase da competição, Rolim de Moura, San Germam e Brazuca venceram novamente Ji-Paraná, Atlético Cacoal e Genus respectivamente e garantiram vaga na próxima fase do campeonato.

Agora os três clubes aguardam a decisão pela última vaga, que ocorre nessa semana, nos dias 12 e 14 de outubro jogam Vilhenense e Ji-Paraná, por ter o melhor aproveitamento entre os clubes eliminados, Ji-Paraná e Atlético Cacoal ficaram iguais no saldo de gols, mas no critérios gols marcados o Ji-Paraná levou a melhor, vencendo a defesa advesária três vezes, o time de Cacoal marcou apenas uma vez. O Jipa enfrenta o Vilhenense em jogos para formação das semifinais do Rondoniense Sub-17.

Confira os confrontos:

Após a definição do quarto clube classificado, os jogos da segunda fase seguem nos dias 21 e 28 de outubro, com as finais definidas também em dois jogos nos dias 2 e 5 de novembro. A primeira fase do Rondoniense Sub-17 marcou pela quantidade de gols, a garotada não economizou e marcaram 33 gols, uma média de 5,5 gols por partida. O Brazuca foi a equipe que marcou mais vezes, indo as redes em 14 oportunidades, média de 7 gols por partida, nos confrontos com a equipe do Genus.