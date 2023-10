Um homem identificado como sendo Cleber Galvão Lopes, de 33 anos, foi encontrado sem vida pendurado em uma corta num pé de manga pela ex-esposa, no distrito do Guaporé – na BR-364, cerca e 100 Km de Vilhena – sentido Porto Velho.

Wellington Bruno da Silva, ex-cunhado da vítima entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, nesta segunda-feira, 9, onde relatou que Cleber tinha problemas com bebidas, e com isso, a esposa separou dele, mas devido as circunstâncias, moravam na mesma casa.

Contudo, além do problema de alcoolismo, Cleber entrou em depressão. Wellington relata que procurou varias vezes o posto de saúde para tentar ajudá-lo, mas não havia profissionais no local.

No final de semana ao chegar em casa, a ex-esposa encontrou Cleber pendurado em uma corda no pé de manga, chamou seu irmão que foi correndo ao local e observou que Cleber ainda poderia estar vivo e foi no posto de saúde pedir ajuda, mas a unidade estava fechada, então foi até ao quartel da Polícia Militar, mas também não havia nenhum policial no local nem viatura.

Wellington ainda conta que tentou reanimar o ex-cunhado, mas não conseguiu. “Se tivesse pelo menos um profissional de saúde no posto meu ex-cunhado poderia estar vivo”, desabafa Wellington.

Wellington comenta que mora do lado direito da rodovia sentido Porto Velho, local conhecido por Urucumacuan, no qual pertence ao município Pimenta Bueno, mas os moradores utilizam a estrutura do distrito do Guaporé, no qual pertence a Chupinguaia.