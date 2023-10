A Polícia Militar (PM) do município de Cerejeiras, agiu com extrema rapidez e recuperou uma motoneta Biz tomada em assalto na noite de segunda-feira, 9, pôr um homem que portava uma arma de fogo tipo revólver.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela Avenida Brasil, quando estava próximo de um lavador de carros, na esquina com a Rua Paraná, um homem de estatura magra, alto, portando uma arma de fogo tipo revólver saiu correndo em sua direção apontando uma arma para ela, com isso, a vítima se assustou, perdeu o controle de direção e bateu no meio da via e caiu.

Na queda, a vítima sofreu fratura na clavícula entre outras escoriações. A vítima relata que havia um outro homem dando apoio ao comparsa em outra motocicleta. O ladrão aproveitou que a vítima estava no chão, pegou a motoneta e fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São Lucas.

Logo após o registro da ocorrência, policiais militares saíram em diligência a procura dos suspeitos e recebeu informação que os ladrões e o veículo do roubo poderiam estar em uma casa na Rua Canadá.

Com isso, foi feito incursão no local, mas o imóvel estava trancado. Contudo, os militares identificaram a proprietária da residência, na qual informou que a mesma estava alugada para uma mulher, na qual foi identificada e localizada pelos policiais, sendo ela menor de idade.

Os militares foram até ao imóvel e dentro de um quarto encontraram a motoneta tomada no assalto minutos antes. Os suspeitos e a arma usada no crime não foram localizados.

Diante dos fatos, a adolescente foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil acompanhada de parentes maiores de idade, onde a ocorrência foi registra.