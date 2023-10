Na tarde desta quinta-feira, 12, José Augusto Loubach, morador do distrito de Estrela do Oeste, na 2ª eixo entre linha 10 e linha 09 rumo escondido, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para reclamar que está há três dias sem energia elétrica.

De acordo com o morador, a energia na localidade acabou na terça-feira, 10, por volta das 17h00. O consumidor enfatiza que já ligou para Energisa diversas vezes, enviou várias mensagem, recebeu como resposta que logo iriam restabelecer a energia, mas até o fechamento dessa matéria nada tinha sido feito para normalizar a situação.

O consumidor ainda relata que sua esposa na companhia de sua filha foram de motocicleta até Cabixi, no escritório da Energisa para reclamar, e na volta para casa bateram em um animal selvagem (porco do mato), caíram e se machucaram.

Agora além da falta de energia, ainda tem prejuízo para consertar a motocicleta e remédios para os machucados que sofreram.