Acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro Ford Ecosport aconteceu na manhã desta segunda-feira, 16, no cruzamento da Rua Marques Henrique com a Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia a condutora da bicicleta elétrica seguia pela Rua Marques Henrique, sentido unir, quando teria avançado a preferencial e com isso, foi atingida pelo veículo.

Na bicicleta elétrica além da condutora havia também uma criança. As duas sofreram ferimentos, sendo socorridas e levadas ao pronto-socorro do hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou o local para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec).

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>