Alinhada ao 7º princípio cooperativista, ‘Interesse pela Comunidade’, foi destinado R$ 155 mil do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (Fates) para a compra de materiais para diversas oficinas que vão contribuir com a geração de renda de muitas famílias. A entrega do lote de mercadorias ocorreu no início de outubro.